В Калужской области четыре человека погибли при пожаре в квартире

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Четыре человека скончались, двое госпитализированы после пожара в квартире в Калужской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Лилия Мошкова.
По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошел в городе Ермолино Боровского района в 23.47 мск.
"Пожар произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Эта квартира неблагополучная. За неуплату там отключены электричество и газ. Возможно, хозяева жгли свечи. В результате пожара в этой квартире погибли два человека, и еще два - на втором этаже", - сказала Мошкова.
Еще двое госпитализированы, отметила она.
По словам собеседницы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".