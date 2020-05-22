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2020-05-22T10:01
https://ria.ru/20200522/1571818819.html
В Калужской области четыре человека погибли при пожаре в квартире
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РИА Новости

В Калужской области четыре человека погибли при пожаре в квартире

09:27 22.05.2020 (обновлено: 10:01 22.05.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Калужской области
Пожар в Калужской области
© Фото : МЧС России
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Четыре человека скончались, двое госпитализированы после пожара в квартире в Калужской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Лилия Мошкова.
По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошел в городе Ермолино Боровского района в 23.47 мск.
"Пожар произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Эта квартира неблагополучная. За неуплату там отключены электричество и газ. Возможно, хозяева жгли свечи. В результате пожара в этой квартире погибли два человека, и еще два - на втором этаже", - сказала Мошкова.
Еще двое госпитализированы, отметила она.
По словам собеседницы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калужская областьБоровский районПроисшествия
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