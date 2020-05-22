В Калужской области четыре человека погибли при пожаре в квартире

"Пожар произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Эта квартира неблагополучная. За неуплату там отключены электричество и газ. Возможно, хозяева жгли свечи. В результате пожара в этой квартире погибли два человека, и еще два - на втором этаже", - сказала Мошкова.