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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:55
https://ria.ru/20200522/1571818783.html
Богатейшие американцы во время пандемии увеличили состояние на $434 млрд
https://cdn22.img.ria.ru/images/149042/23/1490422314_0:0:4345:2444_1036x0_80_0_0_4360576d40099205d59bc62f299c2486.jpg
РИА Новости

Богатейшие американцы во время пандемии увеличили состояние на $434 млрд

09:29 22.05.2020 (обновлено: 12:55 22.05.2020)
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© AP Photo / Ted S. WarrenГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
© AP Photo / Ted S. Warren
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американские миллиардеры за время пандемии коронавируса значительно увеличили свое состояние, говорится в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.
С 18 марта по 19 мая люди из списка "600+ богатейших жителей США" суммарно заработали 434 миллиарда долларов. И если в марте в Штатах насчитывалось 614 миллиардеров, то в мае — уже 630.
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Больше всего на пандемии заработали глава Amazon Джефф Безос (он разбогател на 34,6 миллиарда долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (25,3 миллиарда), создатель Microsoft Билл Гейтс (восемь миллиардов), сооснователь Oracle Ларри Эллисон (семь миллиардов), руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (564 миллиона).
Наибольших успехов за это время достигли владельцы компаний технологического сектора, так как из-за введенного по всему миру режима изоляции многие процессы перенесли в онлайн-формат.
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Распространение нового коронавирусаFacebookУоррен БаффетДжефф БезосMicrosoft CorporationOracle CorporationAmazon.com, Inc.Билл ГейтсМарк ЦукербергСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Не сомневаюсь. Лучше напишите, почему их вирус не берет. Например, Сороса, Браудера, Рокфеллера, Ротшильда.
22 мая, 09:32
Von Stirliz
1030000
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