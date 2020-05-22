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2020-05-22T09:25
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В Находке при проверке работ по перевалке угля нашли более 40 нарушений
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РИА Новости

В Находке при проверке работ по перевалке угля нашли более 40 нарушений

09:25 22.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкМорской торговый порт "Находка"
Морской торговый порт Находка
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Морской торговый порт "Находка". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Прокуроры в ходе проверки перевалки угля в морских портах Находка и Восточный в Приморье в феврале-марте выявили свыше 40 нарушений, возбуждено восемь административных дел, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Тема угольной пыли в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году. Местные жители до сих пор регулярно снимают на видео и жалуются на загрязнения акватории и береговой черты угольной пылью.
"Выявлено более 40 нарушений. Так, установлено, что подъездные пути к складам, проезды, проходы, причальные сооружения и рабочие места от угольной пыли не очищались, предусмотренные положительным заключением государственной экспертизы пологи на штабелях угля не применялись, имелись просыпания груза через подпорные стенки и щиты", - говорится в сообщении.
Кроме того, контроль показателей предельно допустимых концентраций вредных веществ не велся. Все это приводило к загрязнению бухты Находка угольной пылью, отмечает ДВТП.
Руководителям стивидорных компаний внесли 11 представлений об устранении нарушений, возбуждено восемь дел об административных правонарушениях. В итоге 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Виновные юридические и должностные лица оштрафованы на общую сумму 160 тысяч рублей. Проверки продолжаются.
Город Находка в Приморском крае
26 февраля, 06:58
В Находке завели два уголовных дела из-за загрязнения угольной пылью
200130
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Генеральная прокуратура РФНаходкаОбщество
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