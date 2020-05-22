В Находке при проверке работ по перевалке угля нашли более 40 нарушений

"Выявлено более 40 нарушений. Так, установлено, что подъездные пути к складам, проезды, проходы, причальные сооружения и рабочие места от угольной пыли не очищались, предусмотренные положительным заключением государственной экспертизы пологи на штабелях угля не применялись, имелись просыпания груза через подпорные стенки и щиты", - говорится в сообщении.