В Находке при проверке работ по перевалке угля нашли более 40 нарушений

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Прокуроры в ходе проверки перевалки угля в морских портах Находка и Восточный в Приморье в феврале-марте выявили свыше 40 нарушений, возбуждено восемь административных дел, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Тема угольной пыли в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году. Местные жители до сих пор регулярно снимают на видео и жалуются на загрязнения акватории и береговой черты угольной пылью.
"Выявлено более 40 нарушений. Так, установлено, что подъездные пути к складам, проезды, проходы, причальные сооружения и рабочие места от угольной пыли не очищались, предусмотренные положительным заключением государственной экспертизы пологи на штабелях угля не применялись, имелись просыпания груза через подпорные стенки и щиты", - говорится в сообщении.
Кроме того, контроль показателей предельно допустимых концентраций вредных веществ не велся. Все это приводило к загрязнению бухты Находка угольной пылью, отмечает ДВТП.
Руководителям стивидорных компаний внесли 11 представлений об устранении нарушений, возбуждено восемь дел об административных правонарушениях. В итоге 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Виновные юридические и должностные лица оштрафованы на общую сумму 160 тысяч рублей. Проверки продолжаются.
26 февраля, 06:58В Находке завели два уголовных дела из-за загрязнения угольной пылью