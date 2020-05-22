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2020-05-22T10:19
https://ria.ru/20200522/1571818609.html
Россия не будет выходить из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Россия не будет выходить из Договора по открытому небу

09:22 22.05.2020 (обновлено: 10:19 22.05.2020)
11690
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin / Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin /
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москва намерена соблюдать все пункты Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
"Подход должен быть прагматичным. До тех пор пока договор остается в силе, <...> мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, будет ли Россия обсуждать с другими участниками соглашения тему выхода США из него.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 22:25
Слуцкий рассказал об ответе на выход США из Договора по открытому небу
Грушко выразил надежду, что остальные страны тоже будут добросовестно подходить к своим обязанностям.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе и спустя шесть месяцев будут свободны от обязательств. В качестве причины они назвали "несоблюдение Россией условий договора". При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение можно изменить, если Москва начнет следовать документу. Россия отвергла обвинения.
Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Подписи под ним поставили 34 государства.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
02:02
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
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Обсудить 59
Дональд ТрампСШАВыход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоВ мире
Популярные комментарии
Тут вопрос в другом - НАТОвцы будут над Россией летать и передавать все данный полосатым, а Россия гад полосатыми не сможет летать.
22 мая, 09:56
virshych
8321007
Россия, как всегда, принимает достойные и ответственные решения в ответ на "неадекватные" вызовы и призывы.
22 мая, 10:08
lyuda.terenteva.55
221711638
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