Россия не будет выходить из Договора по открытому небу

"Подход должен быть прагматичным. До тех пор пока договор остается в силе, <...> мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, будет ли Россия обсуждать с другими участниками соглашения тему выхода США из него.