В Свердловской области рассказали об умерших пациентах с COVID-19

"На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 10 случаев, когда эксперты установили, что новая коронавирусная инфекция явилась определяющим фактором в смерти пациентов. В подавляющем большинстве – девяти из десяти случаев – речь идет о гибели больных в возрасте старше 65 лет. Как правило, они имели тяжелые хронические заболевания, осложнившие течение болезни", - сказали в штабе.

Там уточнили, что все скончавшиеся пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В штабе также добавили, что инфицирование во всех случаях произошло на территории России, чаще всего – это близкородственный и внутрисемейный способ передачи инфекции.