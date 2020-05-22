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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:19
https://ria.ru/20200522/1571818431.html
В Свердловской области рассказали об умерших пациентах с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Свердловской области рассказали об умерших пациентах с COVID-19

09:19 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Девять из десяти скончавшихся пациентов с коронавирусом в Свердловской области были старше 65 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
По последним данным? в Свердловской области зафиксированы 3308 случаев заражения COVID-19. В общей сложности выздоровели 976 человек.
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"На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 10 случаев, когда эксперты установили, что новая коронавирусная инфекция явилась определяющим фактором в смерти пациентов. В подавляющем большинстве – девяти из десяти случаев – речь идет о гибели больных в возрасте старше 65 лет. Как правило, они имели тяжелые хронические заболевания, осложнившие течение болезни", - сказали в штабе.
Там уточнили, что все скончавшиеся пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В штабе также добавили, что инфицирование во всех случаях произошло на территории России, чаще всего – это близкородственный и внутрисемейный способ передачи инфекции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьОбщество
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