Нефть подешевела на 4-5%

В пятницу инвесторы обратили свое внимание на новости из КНР, которая является крупнейшим импортером нефти. Ли Кэцян в пятницу выступил с докладом, в ходе которого сообщил, что власти на фоне эпидемии коронавируса и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году, которые обычно озвучивались на открытии сессии парламента. Это возобновило опасения, что последствия пандемии коронавируса будут продолжать снижать спрос на топливо второго по величине в мире потребителя нефти - КНР.