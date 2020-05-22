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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-22T09:14
https://ria.ru/20200522/1571818097.html
Нефть подешевела на 4-5%
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377092_0:301:3106:2048_1036x0_80_0_0_af7bd49575b33ceb81f91fe3d8acbdb3.jpg
РИА Новости

Нефть подешевела на 4-5%

09:14 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в среднем на 4-5% на фоне доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,02% - до 34,61 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 5,51%, до 32,02 доллара за баррель.
Нефтяная качалка
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В пятницу инвесторы обратили свое внимание на новости из КНР, которая является крупнейшим импортером нефти. Ли Кэцян в пятницу выступил с докладом, в ходе которого сообщил, что власти на фоне эпидемии коронавируса и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году, которые обычно озвучивались на открытии сессии парламента. Это возобновило опасения, что последствия пандемии коронавируса будут продолжать снижать спрос на топливо второго по величине в мире потребителя нефти - КНР.
В первом квартале 2020 года из-за пандемии экономика страны показала отрицательный рост, ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года.
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Отказ от цели роста "может быть истолкован как уделение меньшего внимания инвестициям в инфраструктуру и может рассматриваться негативно для нефти", - отметил аналитик Axi Corp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)КитайBrentЭкономика
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