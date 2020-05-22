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2020-05-22T14:11
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В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод
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РИА Новости

В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод

09:14 22.05.2020 (обновлено: 14:11 22.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Оперативники в Энгельсском районе Саратовской области ликвидировали подпольный нефтеперерабатывающий мини-завод, доход от которого превысил шесть миллионов рублей, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ходе проверки на территории промышленной зоны Энгельсского района обнаружен подпольный нефтеперерабатывающий завод. Выявлено, что установка по переработке нефти имеет повышенный класс опасности и не включена в реестр опасных производственных объектов, а у владельца отсутствуют соответствующие разрешительные документы", - сказала Волк.
По ее словам, в непосредственной близости от производства найден выкопанный в земле и замаскированный под свалку строительного мусора котлован для сброса отходов нефтепереработки.
"По подозрению в совершении преступлений задержан местный житель. По предварительным данным, сумма ущерба от загрязнения почвы превышает два миллиона рублей, а доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более шести миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности на выявленном объекте", - добавила она.
Фигурант дела подозревается по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство" и "Порча земли".
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Ирина ВолкЭнгельсский районСаратовская областьПроисшествия
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