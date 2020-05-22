В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод

"В ходе проверки на территории промышленной зоны Энгельсского района обнаружен подпольный нефтеперерабатывающий завод. Выявлено, что установка по переработке нефти имеет повышенный класс опасности и не включена в реестр опасных производственных объектов, а у владельца отсутствуют соответствующие разрешительные документы", - сказала Волк.

По ее словам, в непосредственной близости от производства найден выкопанный в земле и замаскированный под свалку строительного мусора котлован для сброса отходов нефтепереработки.

"По подозрению в совершении преступлений задержан местный житель. По предварительным данным, сумма ущерба от загрязнения почвы превышает два миллиона рублей, а доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более шести миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности на выявленном объекте", - добавила она.