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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:14
https://ria.ru/20200522/1571818041.html
В Воронежской области за сутки выявили 55 новых случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Воронежской области за сутки выявили 55 новых случаев COVID-19

09:14 22.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 55, общее количество случаев составило 1362, сообщает правительство региона.
"В пятницу, 22 мая, официально подтверждено заражение 55 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
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Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1362 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 837 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВоронежская областьОбщество
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