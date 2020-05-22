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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:13
https://ria.ru/20200522/1571817996.html
В Пакистане за сутки выявили 2603 новых случая коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396441_0:301:3069:2027_1036x0_80_0_0_3f7e1f5c3a28f38e2e079ee696b2a7d5.jpg
РИА Новости

В Пакистане за сутки выявили 2603 новых случая коронавируса

09:12 22.05.2020 (обновлено: 09:13 22.05.2020)
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© REUTERS / Akhtar SoomroМедицинский работник измеряет температуру у девочки в центре тестирования на коронавирус в Карачи, Пакистан
Медицинский работник измеряет температуру у девочки в центре тестирования на коронавирус в Карачи, Пакистан
© REUTERS / Akhtar Soomro
Медицинский работник измеряет температуру у девочки в центре тестирования на коронавирус в Карачи, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 2603 и достигло 50 694, сообщило правительство страны.
В провинции Синд выявлено 19 924 случая заражения вирусом, в Пенджабе - 18 455. В провинции Хайбер-Пахтунхва зафиксировано 7155 заражений, в Белуджистане - 3074, а в столице Исламабаде - 1326.
В общей сложности жертвами COVID-19 в Пакистане стали 1067 человек, выздоровел 15 201 заразившийся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БелуджистанВОЗПакистанИсламабадВ мире
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