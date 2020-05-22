Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Власти Москвы проводят проверку по жалобе супругов, которые предположительно получили штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что находились на балконе, зафиксированы случаи покидания квартиры на расстояние более 500 метров, сообщил РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Ранее в СМИ появилась информация, что супруги из Москвы начали получать штрафы за нарушение карантина, хотя квартиру они не покидали. Уточняется, что штрафы приходили, когда кто-то из супругов выходил на балкон, так как их дом находится на границе Москвы и области, поэтому с телефонов поступала информация о пересечении границы города.
"Штрафы были выписаны за то, что они покидали жилое помещение, несколько таких случаев зафиксировано. В Главконтроле на рассмотрении находятся жалобы супругов, сейчас разбираемся с представленными доводами, изложенными в обращениях. Если будет подтверждено, что штрафы необоснованные, то они будут отменены. Но в тех случаях, где подтвердятся факты, что один из супругов или они вместе покидали своё место жительство на значительное расстояние и это будет подтверждено, штрафы, конечно, останутся в силе", — сообщил Данчиков.