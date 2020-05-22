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2020-05-22T11:55
https://ria.ru/20200522/1571817955.html
Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон
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РИА Новости

Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон

09:10 22.05.2020 (обновлено: 11:55 22.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБалкон
Балкон
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Балкон. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Власти Москвы проводят проверку по жалобе супругов, которые предположительно получили штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что находились на балконе, зафиксированы случаи покидания квартиры на расстояние более 500 метров, сообщил РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Ранее в СМИ появилась информация, что супруги из Москвы начали получать штрафы за нарушение карантина, хотя квартиру они не покидали. Уточняется, что штрафы приходили, когда кто-то из супругов выходил на балкон, так как их дом находится на границе Москвы и области, поэтому с телефонов поступала информация о пересечении границы города.
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"Штрафы были выписаны за то, что они покидали жилое помещение, несколько таких случаев зафиксировано. В Главконтроле на рассмотрении находятся жалобы супругов, сейчас разбираемся с представленными доводами, изложенными в обращениях. Если будет подтверждено, что штрафы необоснованные, то они будут отменены. Но в тех случаях, где подтвердятся факты, что один из супругов или они вместе покидали своё место жительство на значительное расстояние и это будет подтверждено, штрафы, конечно, останутся в силе", — сообщил Данчиков.

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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
как вы не понимаете, Вирус очень избирательный, сначала против него не помогают маски, теперь он понял что может приносить прибыль и маски стали помогать. Передается в личном автомобиле, в парках, на дачах. Не передается в такси, в общественном транспорте, который сократил кол-во маршрутов, в метро. Особенно не передается в часы пик, когда люди очень близко друг к другу. В моем городе особенно боится передаться с 10 до 16 часов дня. Боится тех у кого пропуск.
22 мая, 11:55
Мурат Джамирзе
58210104
Надо было с самого начала "посылать всех далеко далеко" с этими штрафами за самоизоляцию. Тогда бы и не было этих глупых штрафов, самоизоляции и прочей ерунды. Вопрос всем: почему медперсонал в больницах ходит в костюмах полностью закрывающих тело, масках, перчатках, так что нет открытых частей тела, а людям на улице, в метро, в помещении и т.д. нужно носить только маски и перчатки??? Микробы в метро не попадают на одежду людей??? Почему человек не меняет одежду так же как и маски??? В магазинах лежат товары, продукты питания - на них микробы не попадают??? Люди - ауууу ...!!!
22 мая, 11:24
kkardashvv
3100003
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