Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:07
https://ria.ru/20200522/1571817782.html
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610666_0:311:3072:2039_1036x0_80_0_0_46bedfa82d5ce02417ca5e86363c039c.jpg
РИА Новости

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

09:07 22.05.2020
228211
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобили в Москве
Автомобили в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Автомобили в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
Он отметил, что введенные в апреле жесткие меры позволили избежать худших сценариев развития эпидемии.
"Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", — заявил мэр.

Что изменится

С 25 мая откроется часть многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" — пока что 88. В них будут предоставлять около 150 услуг, но только тех, которые нельзя получить или оформить в цифровом виде. Попасть в МФЦ будет возможно исключительно по предварительной записи.
С этого же дня частично заработает каршеринг. Взять автомобиль в аренду будет можно не менее чем на пять дней. Для поездок по городу нужен цифровой пропуск.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
С 27 мая для передвижения по городу Москве будут действительны только московские  пропуска. Жители других регионов уже могут их оформить.
Кроме того Собянин разъяснил, что перчатки и маски нужно носить не только в поездах, но на всех объектах железнодорожном транспорте. 

Масочный режим и первые послабления

В Москве и Подмосковье с 30 марта действует обязательный режим самоизоляции. Спустя примерно месяц мэр столицы объявил о начале ослабления введенных ограничений.
Так, к работе разрешили вернуться предприятиям промышленности и строительства.
Однако горожане обязаны использовать маски, респираторы либо другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки на рабочих местах, в магазинах и при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
В Москве число инфицированных достигло 155 219 человек (317 554 в России), 1794 (3009) пациента скончались,  40 682 (92 681) излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
2314578221
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМФЦ (многофункциональный центр)Сергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
это издевательство, а не послабления!
22 мая, 10:10
Boris Kuzhnurov
157531014
Частично отбили масочный заводик и плитку, до сентября думаю отобьют полностью.
22 мая, 11:06
Михаил М
7632039
Рекомендуем
Балкон
Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон
Аспирин
Врач предостерегла больных с коронавирусом от приема анальгина и аспирина
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Смартфон
Эксперт рассказала, есть ли вредное излучение от смартфонов
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Рига
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Автомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В "Инвитро" оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
Лента новостейМолния