Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Он отметил, что введенные в апреле жесткие меры позволили избежать худших сценариев развития эпидемии.

"Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", — заявил мэр.

Что изменится

С 25 мая откроется часть многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" — пока что 88. В них будут предоставлять около 150 услуг, но только тех, которые нельзя получить или оформить в цифровом виде. Попасть в МФЦ будет возможно исключительно по предварительной записи.

С этого же дня частично заработает каршеринг. Взять автомобиль в аренду будет можно не менее чем на пять дней. Для поездок по городу нужен цифровой пропуск.

С 27 мая для передвижения по городу Москве будут действительны только московские пропуска. Жители других регионов уже могут их оформить.

Кроме того Собянин разъяснил, что перчатки и маски нужно носить не только в поездах, но на всех объектах железнодорожном транспорте.

Масочный режим и первые послабления

В Москве и Подмосковье с 30 марта действует обязательный режим самоизоляции. Спустя примерно месяц мэр столицы объявил о начале ослабления введенных ограничений.

Так, к работе разрешили вернуться предприятиям промышленности и строительства.

Однако горожане обязаны использовать маски, респираторы либо другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки на рабочих местах, в магазинах и при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

В Москве число инфицированных достигло 155 219 человек (317 554 в России), 1794 (3009) пациента скончались, 40 682 (92 681) излечились.