Москва начинает первый этап смягчения ограничений

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
Он отметил, что введенные в апреле жесткие меры позволили избежать худших сценариев развития эпидемии.
"Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", — заявил мэр.
Что изменится
С 25 мая откроется часть многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" — пока что 88. В них будут предоставлять около 150 услуг, но только тех, которые нельзя получить или оформить в цифровом виде. Попасть в МФЦ будет возможно исключительно по предварительной записи.
С этого же дня частично заработает каршеринг. Взять автомобиль в аренду будет можно не менее чем на пять дней. Для поездок по городу нужен цифровой пропуск.
С 27 мая для передвижения по городу Москве будут действительны только московские пропуска. Жители других регионов уже могут их оформить.
Кроме того Собянин разъяснил, что перчатки и маски нужно носить не только в поездах, но на всех объектах железнодорожном транспорте.
Масочный режим и первые послабления
В Москве и Подмосковье с 30 марта действует обязательный режим самоизоляции. Спустя примерно месяц мэр столицы объявил о начале ослабления введенных ограничений.
Так, к работе разрешили вернуться предприятиям промышленности и строительства.
Однако горожане обязаны использовать маски, респираторы либо другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки на рабочих местах, в магазинах и при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
В Москве число инфицированных достигло 155 219 человек (317 554 в России), 1794 (3009) пациента скончались, 40 682 (92 681) излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.