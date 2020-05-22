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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:02
https://ria.ru/20200522/1571817470.html
В Южной Корее гражданам рекомендовали до 19 июня не выезжать за рубеж
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571633049_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7a8b0d2d60814773c58103582c3b96f0.jpg
РИА Новости

В Южной Корее гражданам рекомендовали до 19 июня не выезжать за рубеж

09:02 22.05.2020
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© REUTERS / Kim Hong-JiПосетители парка развлечений в Сеуле, Южная Корея
Посетители парка развлечений в Сеуле, Южная Корея
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Посетители парка развлечений в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 22 мая – РИА Новости. МИД Южной Кореи продлил еще на месяц до 19 июня действие особого предупреждения гражданам, которое не советует выезжать за рубеж в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте МИД о путешествиях за границу.
Впервые предупреждение было объявлено 23 марта и затем продлено еще на месяц в апреле.
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"МИД РК продлил до 19 июня объявленное 23 марта для граждан Южной Кореи "особое предупреждение о поездках" во все иностранные государства и регионы", - говорится в заявлении. Если предупреждение не будет вновь продлено, то его действие автоматически прекратится 20 июня.
Потенциальным путешественникам советуют отменить или хотя бы отложить поездку, а тех, кто уже пребывает за границей, просят соблюдать гигиену, не участвовать в массовых мероприятиях, воздержаться или свести к минимуму выходы из дома, личные контакты с людьми.
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Среди причин продления называется распространение коронавируса по всему миру, введение ограничений на въезд для корейских граждан большим количеством стран, отмена большинства авиарейсов, рост привозных из-за границы случаев заражения COVID-19.
Южная Корея зарегистрировала уже 11 142 случая коронавируса, выздоровели уже более 91%, скончались 264 человека. По меньшей мере 1200 случаев завезли из-за границы, на карантинном досмотре при въезде в страну выявили 511 зараженных.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МИД Южной КореиЮжная КореяВ мире
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