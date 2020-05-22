В Южной Корее гражданам рекомендовали до 19 июня не выезжать за рубеж

СЕУЛ, 22 мая – РИА Новости. МИД Южной Кореи продлил еще на месяц до 19 июня действие особого предупреждения гражданам, которое не советует выезжать за рубеж в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте МИД о путешествиях за границу.

Впервые предупреждение было объявлено 23 марта и затем продлено еще на месяц в апреле.

"МИД РК продлил до 19 июня объявленное 23 марта для граждан Южной Кореи "особое предупреждение о поездках" во все иностранные государства и регионы", - говорится в заявлении. Если предупреждение не будет вновь продлено, то его действие автоматически прекратится 20 июня.

Потенциальным путешественникам советуют отменить или хотя бы отложить поездку, а тех, кто уже пребывает за границей, просят соблюдать гигиену, не участвовать в массовых мероприятиях, воздержаться или свести к минимуму выходы из дома, личные контакты с людьми.

Среди причин продления называется распространение коронавируса по всему миру, введение ограничений на въезд для корейских граждан большим количеством стран, отмена большинства авиарейсов, рост привозных из-за границы случаев заражения COVID-19.

Южная Корея зарегистрировала уже 11 142 случая коронавируса, выздоровели уже более 91%, скончались 264 человека. По меньшей мере 1200 случаев завезли из-за границы, на карантинном досмотре при въезде в страну выявили 511 зараженных.