В Тамбовской области более 700 пациентов выздоровели от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Свыше 30 человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь превысило 700, сообщает в пятницу администрация региона.
По данным на 21 мая, в Тамбовской области было выявлено 2238 заболевших COVID-19, из них 677 выздоровели и шестеро умерли.
"Всего на утро 22 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 709 человек, из них выписано из стационаров 307 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 402 человека", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф