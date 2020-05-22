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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T08:58
https://ria.ru/20200522/1571817386.html
В Тамбовской области более 700 пациентов выздоровели от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области более 700 пациентов выздоровели от COVID-19

08:58 22.05.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Свыше 30 человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь превысило 700, сообщает в пятницу администрация региона.
По данным на 21 мая, в Тамбовской области было выявлено 2238 заболевших COVID-19, из них 677 выздоровели и шестеро умерли.
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"Всего на утро 22 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 709 человек, из них выписано из стационаров 307 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 402 человека", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
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