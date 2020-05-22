В Тамбовской области более 700 пациентов выздоровели от COVID-19

"Всего на утро 22 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 709 человек, из них выписано из стационаров 307 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 402 человека", - говорится в сообщении.