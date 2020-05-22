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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T08:56
https://ria.ru/20200522/1571817348.html
В Таиланде центр по борьбе с COVID-19 одобрил продление режима ЧП
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656413_0:197:2074:1364_1036x0_80_0_0_857edc1adb47eb80b4cdc293f39fd83c.jpg
РИА Новости

В Таиланде центр по борьбе с COVID-19 одобрил продление режима ЧП

08:56 22.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПустая улица в курортном районе Патонга в Таиланде
Пустая улица в курортном районе Патонга в Таиланде
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Пустая улица в курортном районе Патонга в Таиланде
БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. Правительственный центр по борьбе с пандемией коронавируса Таиланда одобрил предложение совбеза страны о продлении действующего режима чрезвычайного положения до 30 июня и передал этот вопрос на рассмотрение кабинета министров, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня утром состоялось заседание Центра под председательством премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, на котором было принято решение поддержать инициативу совета безопасности Таиланда о продлении в стране режима чрезвычайного положения, введенного в действие 26 марта, до 30 июня 2020 года", - заявил он.
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"Центр подготовил соответствующий документ и передал его в кабинет министров Таиланда, который рассмотрит вопрос о режиме ЧП на своем заседании во вторник, 26 мая", - добавил Висануйотхин.
Он перечислил основные аргументы, представленные Центру в пользу продления режима ЧП и принятые Центром, как достаточные.
"Во-первых, режим ЧП – это согласованное и отлаженное одновременное действие множества законов и подзаконных актов, а также организаций и ведомств. Все это обеспечивает успешное противодействие распространению коронавирусной инфекции в нашей стране и безопасность наших граждан от заражения. Останавливать действие этой системы пока рано", - сказал пресс-секретарь Центра.
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"Во-вторых, сейчас страна находится на втором этапе ослабления ограничений, принятых в связи с пандемией, а впереди еще третий и четвертый этапы, и пока невозможно предсказать, не возникнет ли у нас новая волна заражений. В-третьих, мировая эпидемиологическая ситуация нестабильна, и при отмене режима ЧП и открытии страны мы можем ожидать притока новых заражений из-за границы и с большой вероятностью новой волны пандемии у нас в стране", - сказал он.
Висануйотхин подчеркнул, что правительство и Центр по борьбе с пандемией будут оценивать развитие эпидемиологической ситуации в стране и мире каждые 14 дней, готовя переход к третьему и четвертому этапу ослабления ограничений.
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"В зависимости от развития ситуации режим ЧП может быть отменен и досрочно, но пока он еще необходим", - подытожил он.
Пресс-секретарь также напомнил присутствующим объявленные ранее на пресс-брифинге общие статистические показатели на 22 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде по-прежнему – 3037 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции – 56, полностью выздоровевших теперь – 2910, в больницах на лечении находится 81 человек. 22 мая в Таиланде новых случаев заболевания COVID19 и новых смертей от инфекции не зарегистрировано.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Прают Чан-ОчаБангкокТаиланд
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