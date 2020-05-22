В Таиланде центр по борьбе с COVID-19 одобрил продление режима ЧП

БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. Правительственный центр по борьбе с пандемией коронавируса Правительственный центр по борьбе с пандемией коронавируса Таиланда одобрил предложение совбеза страны о продлении действующего режима чрезвычайного положения до 30 июня и передал этот вопрос на рассмотрение кабинета министров, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня утром состоялось заседание Центра под председательством премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча , на котором было принято решение поддержать инициативу совета безопасности Таиланда о продлении в стране режима чрезвычайного положения, введенного в действие 26 марта, до 30 июня 2020 года", - заявил он.

"Центр подготовил соответствующий документ и передал его в кабинет министров Таиланда, который рассмотрит вопрос о режиме ЧП на своем заседании во вторник, 26 мая", - добавил Висануйотхин.

Он перечислил основные аргументы, представленные Центру в пользу продления режима ЧП и принятые Центром, как достаточные.

"Во-первых, режим ЧП – это согласованное и отлаженное одновременное действие множества законов и подзаконных актов, а также организаций и ведомств. Все это обеспечивает успешное противодействие распространению коронавирусной инфекции в нашей стране и безопасность наших граждан от заражения. Останавливать действие этой системы пока рано", - сказал пресс-секретарь Центра.

"Во-вторых, сейчас страна находится на втором этапе ослабления ограничений, принятых в связи с пандемией, а впереди еще третий и четвертый этапы, и пока невозможно предсказать, не возникнет ли у нас новая волна заражений. В-третьих, мировая эпидемиологическая ситуация нестабильна, и при отмене режима ЧП и открытии страны мы можем ожидать притока новых заражений из-за границы и с большой вероятностью новой волны пандемии у нас в стране", - сказал он.

Висануйотхин подчеркнул, что правительство и Центр по борьбе с пандемией будут оценивать развитие эпидемиологической ситуации в стране и мире каждые 14 дней, готовя переход к третьему и четвертому этапу ослабления ограничений.

"В зависимости от развития ситуации режим ЧП может быть отменен и досрочно, но пока он еще необходим", - подытожил он.

Пресс-секретарь также напомнил присутствующим объявленные ранее на пресс-брифинге общие статистические показатели на 22 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде по-прежнему – 3037 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции – 56, полностью выздоровевших теперь – 2910, в больницах на лечении находится 81 человек. 22 мая в Таиланде новых случаев заболевания COVID19 и новых смертей от инфекции не зарегистрировано.