Додон допустил перенос выборов президента из-за пандемии

"Все страны готовятся ко второй волне пандемии осенью, вторая волна точно будет осенью или зимой. Если будет объявлена парламентом чрезвычайная ситуация то, согласно конституции, все выборы отменяются или откладываются. Если осенью будет много случаев заражения коронавирусом, то выборы придется перенести, но я надеюсь, что они состоятся осенью", - заявил Додон в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.