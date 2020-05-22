Додон допустил перенос выборов президента из-за пандемии

КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Действующий глава Молдавии Игорь Додон допускает, что запланированные на 1 ноября выборы президента республики могут быть перенесены из-за коронавируса.
"Все страны готовятся ко второй волне пандемии осенью, вторая волна точно будет осенью или зимой. Если будет объявлена парламентом чрезвычайная ситуация то, согласно конституции, все выборы отменяются или откладываются. Если осенью будет много случаев заражения коронавирусом, то выборы придется перенести, но я надеюсь, что они состоятся осенью", - заявил Додон в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Президент выразил надежду, что страна будет лучше подготовлена ко второму этапу пандемии.
"И медицинская система будет готова, и люди психологически уже подготовлены, и мы знаем, как реагировать. Очень надеемся, что в это время будет политическая стабильность, потому что в противном случае будет хаос", - отметил Додон.
Ранее власти Молдавии сообщили о 6704 зарегистрированных случаях коронавируса, 233 из которых стали летальными.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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