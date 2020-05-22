В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 79 человек

НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Семьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны 53 человека, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 12.00 (8.00 мск) 22 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 79 человек. Выписаны с выздоровлением 53 пациента. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в регионе – 1960, в том числе 128 детей. 826 человек выздоровели, скончались 25 пациентов", - говорится в сообщении.
По данным властей, в отделениях реанимации находятся 67 человек, на аппаратах ИВЛ – 16 пациентов.
В детскую больницу №3 госпитализированы 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1500. Остальные находятся в ЦРБ шести районов области.
Всего в Новосибирской области проведено более 89 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2626 человек, 15 062 сняты с наблюдения.
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