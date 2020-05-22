В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 79 человек

"По данным оперативного штаба на 12.00 (8.00 мск) 22 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 79 человек. Выписаны с выздоровлением 53 пациента. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в регионе – 1960, в том числе 128 детей. 826 человек выздоровели, скончались 25 пациентов", - говорится в сообщении.