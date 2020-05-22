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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T08:51
https://ria.ru/20200522/1571817136.html
Новосибирский минздрав ответил на претензии о выплатах работникам скорой
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:296:3077:2027_1036x0_80_0_0_2afb2d6e00d6950cd3d5c3933cf7a33f.jpg
РИА Новости

Новосибирский минздрав ответил на претензии о выплатах работникам скорой

08:51 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области разъяснил 12 сотрудникам скорой помощи в Ордынском районе, что полные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом они не получили, так как с ними не работали.
Ранее следователи СК в Новосибирской области организовали проверку на основании видеообращения, записанного работниками скорой медицинской помощи Ордынского района Новосибирской области, в котором они заявляют о частичной невыплате руководством Ордынской ЦРБ положенных им дополнительных выплат за работу с больными с коронавирусом.
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В областном минздраве пояснили, что поводу начисления компенсационных выплат за работу с пациентами с коронавирусом обратились 12 сотрудников станции скорой помощи Ордынской ЦРБ, в связи с чем была проведена проверка по каждому обращению.
"В апреле в Ордынском районе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Соответственно, начислить сотрудникам скорой помощи выплаты за апрель в полном объеме, согласно постановлению правительства РФ … невозможно. За работу с группами риска сотрудникам скорой помощи начисляют компенсацию на основании постановления правительства РФ от 12 апреля 2020 года №415 за фактически отработанное время", - говорится в сообщении.
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В министерстве отметили, что обратившиеся с жалобами сотрудники получили письменный ответ о том, каким категориям медицинских работников и в каких случаях осуществляются выплаты. Главный врач Ордынской ЦРБ встречался с коллективом и разъяснял порядок начисления компенсаций.
"С начала мая и до настоящего момента в Ордынском районе зарегистрировано два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За транспортировку этих пациентов бригады скорой медицинской помощи получат выплаты в полном объеме вместе с заработной платой за май", - добавили в облминздраве.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОрдынский районНовосибирская область
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