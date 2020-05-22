Новосибирский минздрав ответил на претензии о выплатах работникам скорой

НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Минздрав Минздрав Новосибирской области разъяснил 12 сотрудникам скорой помощи в Ордынском районе , что полные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом они не получили, так как с ними не работали.

Ранее следователи СК в Новосибирской области организовали проверку на основании видеообращения, записанного работниками скорой медицинской помощи Ордынского района Новосибирской области, в котором они заявляют о частичной невыплате руководством Ордынской ЦРБ положенных им дополнительных выплат за работу с больными с коронавирусом.

В областном минздраве пояснили, что поводу начисления компенсационных выплат за работу с пациентами с коронавирусом обратились 12 сотрудников станции скорой помощи Ордынской ЦРБ, в связи с чем была проведена проверка по каждому обращению.

"В апреле в Ордынском районе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Соответственно, начислить сотрудникам скорой помощи выплаты за апрель в полном объеме, согласно постановлению правительства РФ … невозможно. За работу с группами риска сотрудникам скорой помощи начисляют компенсацию на основании постановления правительства РФ от 12 апреля 2020 года №415 за фактически отработанное время", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что обратившиеся с жалобами сотрудники получили письменный ответ о том, каким категориям медицинских работников и в каких случаях осуществляются выплаты. Главный врач Ордынской ЦРБ встречался с коллективом и разъяснял порядок начисления компенсаций.

"С начала мая и до настоящего момента в Ордынском районе зарегистрировано два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За транспортировку этих пациентов бригады скорой медицинской помощи получат выплаты в полном объеме вместе с заработной платой за май", - добавили в облминздраве.