Выход США не уничтожит Договор по открытому небу, считает эксперт

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства. Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выйдут из ДОН через шесть месяцев, но могут пересмотреть свое решение, "если Россия вернется к полному соблюдению договора". Москва неоднократно называла все обвинения Вашингтона беспочвенными и указывала, что американская сторона сама неоднократно нарушала ДОН.

"Это еще не развал договора, потому что выходят пока только США, а это многосторонний договор. Поэтому первое, что важно подчеркнуть, - что это не развал договора, и от других государств, от союзников США мы пока не слышали поддержки этого шага. Более того, мы в целом видели, что с их стороны звучали заявления о поддержке ДОН, и пока нет сигналов, что кто-то выйдет", - сказал эксперт.

По его словам, первое, что потеряет Россия при выходе США из договора - это возможность совершать наблюдательные полеты над территорией США.

"Россия была единственной страной-участником, которая совершала полеты над США", - отметил Шакиров. Он напомнил, что в 2019 году было проведено несколько таких полетов.

"Но это не все наблюдательные полеты, которые Россия совершает. В прошлом году Россия провела порядка 30 полетов над другими странами, и это как раз страны Европы. То есть мы видим, что на США не приходятся все полеты, которые совершает Россия в рамках договора, и мы не теряем взаимодействие с европейцами, не теряем возможность совершать там наблюдательные полеты. На мой взгляд, как раз хорошо это сохранить", - пояснил эксперт.

По его словам, конечно, за последнее время технологии спутникового слежения усовершенствовались, и это стало одним из аргументов противников ДОН: наблюдательные полеты в таких условиях не нужны.

"Но у самолета есть определенные преимущества, и договор неплохо дополнял те преимущества, которые есть у спутника. А для некоторых стран, у которых не так развита спутниковая группировка, тем более это важно", - подчеркнул Шакиров.

США, возможно, продолжат получать данные от союзников

В США, несмотря на то что они сами явились инициатором создания ДОН, еще с момента разработки документа существовали противники подобных мер доверия и повышения транспарентности, напомнил Шакиров.

"В частности, спецслужбы выступали против этого договора. Поэтому то, что сейчас мы видим, - что такая позиция получила поддержу части администрации, той администрации, которая на протяжении последних трех лет показывала, что не заинтересована в самых разных многосторонних договорных инструментах", - заявил эксперт.

По его словам, возможно, сейчас победила точка зрения, что с помощью спутников, покупки, в том числе, коммерческой спутниковой съемки, США не так много потеряют после выхода из ДОН.

"Может быть, они считают, что они будут получать часть информации за счет того, что наблюдательные полеты над территорией России продолжат совершать их союзники. Потому что если посмотреть на текст договора, там нет положений, которые бы ограничивали передачу данных третьим государствам, которые получает сторона в ходе полета. Другими словами, теоретически, если сейчас США выйдут из соглашения, то Германия, осуществив наблюдательный полет над Россией, сможет передать эти данные США. Видимо, США считают, что они мало потеряют", - предположил Шакиров.

В целом же, отметил он, последние шаги администрации Дональда Трампа подтвердили, что США сейчас не настроены на налаживание механизмов, развивающих сотрудничество и партнерство.