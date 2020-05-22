Суд оставил бизнесмена Быкова под арестом до 4 июля

КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест политика и бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, и оставил его в СИЗО, сообщила РИА Новости официальный представитель суда Оксана Веселова.
"Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анатолия Быкова на решение Свердловского районного суда города Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу на срок в течение 1 месяца 26 суток до 4 июля 2020 года и оставил его без изменения", - сказала собеседница агентства.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 года условно.