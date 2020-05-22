Суд оставил бизнесмена Быкова под арестом до 4 июля

Депутат из 90-х: в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Депутат из 90-х: в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы.