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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T08:34
https://ria.ru/20200522/1571816814.html
Прибывших в Екатеринбург из Индии россиян доставили в обсерватор
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569107792_0:191:2963:1858_1036x0_80_0_0_70ba38bd5f5f5db4caa0ccd3c04253e4.jpg
РИА Новости

Прибывших в Екатеринбург из Индии россиян доставили в обсерватор

08:34 22.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВрачи в обсерваторе
Врачи в обсерваторе
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Врачи в обсерваторе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Прибывшие в Екатеринбург из Индии россияне доставлены под медицинское наблюдение в обсерватор, сообщает в оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
Самолет приземлился в "Кольцово" накануне вечером. Всего рейс вывез из Индии 205 человек, 164 из них держали путь в Москву.
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"Вывозной борт доставил из Индии в Екатеринбург 41 россиянина. Самолёт авиакомпании Royal Flight вывез соотечественников из Тривандрума и Калькутты. После прохождения таможенного и пограничного контроля, осмотра специалистами Роспотребнадзора 34 человека, в том числе шестеро свердловчан, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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