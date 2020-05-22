Прибывших в Екатеринбург из Индии россиян доставили в обсерватор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Прибывшие в Прибывшие в Екатеринбург из Индии россияне доставлены под медицинское наблюдение в обсерватор, сообщает в оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

Самолет приземлился в "Кольцово" накануне вечером. Всего рейс вывез из Индии 205 человек, 164 из них держали путь в Москву.

"Вывозной борт доставил из Индии в Екатеринбург 41 россиянина. Самолёт авиакомпании Royal Flight вывез соотечественников из Тривандрума и Калькутты. После прохождения таможенного и пограничного контроля, осмотра специалистами Роспотребнадзора 34 человека, в том числе шестеро свердловчан, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора", - говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.