В Хакасии за сутки выявили 23 новых случая COVID-19

"В Хакасии прошли лечение и выздоровели еще 17 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число выздоровевших — 369. Также за сутки в республике выявлено 23 новых случая заражения COVID-19… Всего в регионе зафиксировано 747 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что восемь случаев — это служебные и семейные контакты, в том числе врач Саяногорской межрайонной больницы. Три человека прибыли из других регионов: один — из Москвы, два — с вахты из Якутии. Вахтовики, у которых пробы на COVID-19 оказались положительными, находились в обсерваторе. В настоящий момент они помещены в Саяногорскую межрайонную больницу.