В Хакасии за сутки выявили 23 новых случая COVID-19

КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. За сутки в Хакасии выявлено 23 новых случая заражения COVID-19, общее количество зараженных достигло 747 человек, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В Хакасии прошли лечение и выздоровели еще 17 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число выздоровевших — 369. Также за сутки в республике выявлено 23 новых случая заражения COVID-19… Всего в регионе зафиксировано 747 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что восемь случаев — это служебные и семейные контакты, в том числе врач Саяногорской межрайонной больницы. Три человека прибыли из других регионов: один — из Москвы, два — с вахты из Якутии. Вахтовики, у которых пробы на COVID-19 оказались положительными, находились в обсерваторе. В настоящий момент они помещены в Саяногорскую межрайонную больницу.
В данный момент лечатся 368 человек, в том числе 28 пациентов в тяжелой степени, один на искусственной вентиляции легких.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф