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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T08:31
https://ria.ru/20200522/1571816747.html
В Хакасии за сутки выявили 23 новых случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Хакасии за сутки выявили 23 новых случая COVID-19

08:31 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. За сутки в Хакасии выявлено 23 новых случая заражения COVID-19, общее количество зараженных достигло 747 человек, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В Хакасии прошли лечение и выздоровели еще 17 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число выздоровевших — 369. Также за сутки в республике выявлено 23 новых случая заражения COVID-19… Всего в регионе зафиксировано 747 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что восемь случаев — это служебные и семейные контакты, в том числе врач Саяногорской межрайонной больницы. Три человека прибыли из других регионов: один — из Москвы, два — с вахты из Якутии. Вахтовики, у которых пробы на COVID-19 оказались положительными, находились в обсерваторе. В настоящий момент они помещены в Саяногорскую межрайонную больницу.
В данный момент лечатся 368 человек, в том числе 28 пациентов в тяжелой степени, один на искусственной вентиляции легких.
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