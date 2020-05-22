В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома

В понедельник госслужба по ЧС сообщила об обрушении стены жилого дома в Одессе по улице Торговая, 20. Вследствие инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, частично разрушены несколько квартир.

"В Одессе по улице Среднефонтанская, 29 21 мая произошло частичное обрушение деревянной веранды (галереи) двухэтажного жилого дома (1920 года застройки, аварийный, частично выселен) на 22 квартиры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, жертв и пострадавших нет, в доме проживает 35 человек, из двух квартир отселили пять человек. На месте работали 33 человека и 12 единиц техники.