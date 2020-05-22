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В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома
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РИА Новости

В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома

08:31 22.05.2020 (обновлено: 09:30 22.05.2020)
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© Фото : Нацполиция Одесской областиСотрудник полиции на месте обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома на улице Среднефонтанская в Одессе
Сотрудник полиции на месте обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома на улице Среднефонтанская в Одессе
© Фото : Нацполиция Одесской области
Сотрудник полиции на месте обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома на улице Среднефонтанская в Одессе
КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, жертв и пострадавших нет, сообщила в пятницу пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.
В понедельник госслужба по ЧС сообщила об обрушении стены жилого дома в Одессе по улице Торговая, 20. Вследствие инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, частично разрушены несколько квартир.
Место обрушения в Одессе
Вчера, 10:53
В Одессе начали демонтаж кровли дома, где произошло обрушение стены
"В Одессе по улице Среднефонтанская, 29 21 мая произошло частичное обрушение деревянной веранды (галереи) двухэтажного жилого дома (1920 года застройки, аварийный, частично выселен) на 22 квартиры", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, жертв и пострадавших нет, в доме проживает 35 человек, из двух квартир отселили пять человек. На месте работали 33 человека и 12 единиц техники.
Частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома по улице Торговая в Одессе
18 мая, 21:58
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