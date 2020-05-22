Роскачество предупредило любителей кино об опасности пиратских сайтов

Сам себе сценарист, режиссер и оператор: кино на самоизоляции Жизнь "на удаленке" – прекрасный, хотя и вынужденный способ проявить свои творческие способности: времени, по крайней мере, на это хватает. Было бы желание. Многие заядлые блогеры, да и обычные пользователи решили попробовать себя в кино.