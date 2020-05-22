Роскачество предупредило любителей кино об опасности пиратских сайтов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
"Загружая данные из такого источника, вы рискуете заразить свой компьютер вредоносной программой. Это может привести к тому, что киберпреступники завладеют вашими персональным данными, документами, личными переписками и многим другим сокровенным", - говорится в сообщении.
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Роскачество отмечает, что пиратскими принято называть сайты, где предоставляется возможность бесплатно посмотреть или скачать фильм или сериал, а скачивание нелицензионного контента нередко осуществляется с помощью торрент-трекеров.
Эксперты предупреждают, что киберпираты могут получить возможность следить за пользователем через микрофон или веб-камеру, выполнять от его имени действия в интернете, в том числе в мошеннических целях. Кроме того, любой неосторожный клик по рекламе на пиратском онлайн-кинотеатре может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения или переходу на зловредный сайт.
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"Еще одной старой уловкой является уведомление о необходимости обновить Flash Player, без которого якобы посмотреть фильм не удастся, но пользователь при этом скачивает самый настоящий вирус, который впоследствии может использовать его компьютер как марионетку, бота для атак", - указывается в сообщении.
Роскачество обращает внимание и на юридическую ответственность: судебная практика приравнивает торрент-файлы к нарушениям авторского права, и скачивание и хранение на компьютере нелегального контента может повлечь за собой ответственность гражданина. "В случае с физическими лицами в РФ случаи привлечения к ответственности за скачивание нелегальных файлов на личный компьютер практически отсутствуют (в отличие от случаев использования пиратского ПО в компаниях), но необходимо четко понимать, что любое хранение заведомо пиратского контента – нелегально", - предупреждают эксперты.
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