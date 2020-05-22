Власти Москвы выполнили более 16 тысяч заявок по доставке дров на дачи

"Соответствующую заявку можно подать через органы соцзащиты, после проверки всех данных она направляется на исполнение. На сегодняшний день выполнено более 16 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.