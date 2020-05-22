Власти Москвы выполнили более 16 тысяч заявок по доставке дров на дачи

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Службы Комплекса городского хозяйства с конца марта выполнили более 16 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи, сообщили в пресс-службе комплекса.
Как напомнили в ведомстве, после введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали из города на дачи, а так как на улице сохранялась прохладная погода, мэром Москвы было принято решение оказать им помощь по доставке дров на садовые участки.
"Соответствующую заявку можно подать через органы соцзащиты, после проверки всех данных она направляется на исполнение. На сегодняшний день выполнено более 16 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Заммэра напомнил, что дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.
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