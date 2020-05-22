Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-22T08:27
https://ria.ru/20200522/1571816650.html
Власти Москвы выполнили более 16 тысяч заявок по доставке дров на дачи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571816633_0:198:2937:1850_1036x0_80_0_0_fa6fe0c2e100c4d1b969159e9f014815.jpg
РИА Новости

Власти Москвы выполнили более 16 тысяч заявок по доставке дров на дачи

08:27 22.05.2020
410
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосквичи на даче
Москвичи на даче
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Москвичи на даче
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Службы Комплекса городского хозяйства с конца марта выполнили более 16 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи, сообщили в пресс-службе комплекса.
Как напомнили в ведомстве, после введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали из города на дачи, а так как на улице сохранялась прохладная погода, мэром Москвы было принято решение оказать им помощь по доставке дров на садовые участки.
"Соответствующую заявку можно подать через органы соцзащиты, после проверки всех данных она направляется на исполнение. На сегодняшний день выполнено более 16 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Заммэра напомнил, что дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
29 апреля, 18:07Распространение нового коронавируса
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
001000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовости - НедвижимостьПетр БирюковМоскваОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд отменил решение об отставке судьи после конфликта на дороге
Контейнер для биоматериала
В Красноярском крае выявили коронавирус у 1191 сотрудника "Полюса"
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Влияние коронавируса на лимфоциты
Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
Лента новостейМолния