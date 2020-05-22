В Саратове восстановили водоснабжение более 300 домов после аварии

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коммунальщики в Саратове после устранения аварии на водоводе восстановили подачу воды в дома свыше 45 тысяч человек, сообщил в пятницу РИА Новости замдиректора ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" Михаил Сычев.
С полудня четверга из-за аварии на водоводе диаметром 600 миллиметров у дома №8 по улице Тархова было нарушено водоснабжение 177 многоквартирных домов, а также 150 домов частного сектора. По данным главка МЧС по региону, в зоне понижения давления холодного водоснабжения оказались дома с населением 45,4 тысячи человек.
"В 22.00 (21.00 мск четверга) начали запускать воду, постепенно дошла до всех абонентов", - сказал собеседник агентства.