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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T08:16
https://ria.ru/20200522/1571816413.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило три тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило три тысячи

08:16 22.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 22 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 39 человек и достигло 3006, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число зарегистрированных случаев выросло до 2967, тринадцать пациентов скончались, 2407 выздоровели.
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"По состоянию на 22 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3006", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Из подтвержденных 39 новых случаев 28 выявлено среди населения, шесть - у граждан, прибывших из-за рубежа, пять – среди населения. В четверг всего было зафиксировано 28 новых случаев COVID-19, в среду – 84, во вторник – 64, в понедельник - 38.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 586 пациентов с коронавирусом, в том числе, четверо - в тяжелом состоянии.
Узбекистан
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентФранцияУзбекистанВ мире
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