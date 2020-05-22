В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило три тысячи

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 586 пациентов с коронавирусом, в том числе, четверо - в тяжелом состоянии.

В Узбекистане еще один регион объявили свободным от коронавируса

В Узбекистане еще один регион объявили свободным от коронавируса

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.