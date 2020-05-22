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2020-05-22T08:13
https://ria.ru/20200522/1571816359.html
Вывозные рейсы из Малайзии, Камбоджи и ОАЭ запланировали на пятницу
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РИА Новости

Вывозные рейсы из Малайзии, Камбоджи и ОАЭ запланировали на пятницу

08:13 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы в Россию из Малайзии, Камбоджи, ОАЭ, Киргизии планируются в пятницу, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Куала-Лумпур (Малайзия) - Пномпень (Камбоджа) - Новосибирск - Москва, Дубай (ОАЭ) - Санкт-Петербург - Москва, Бишкек (Киргизия) - Екатеринбург - Новосибирск.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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МоскваМалайзияКамбоджаПномпеньОАЭШереметьево (аэропорт)КиргизияОбщество
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