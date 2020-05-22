В Забайкалье продлили особый противопожарный режим

Ранее сообщалось, что с 9 апреля в 29 районах и четырех городских округах Забайкалья введен особый противопожарный режим.

Медведев: лесные пожары в этом году наложатся на борьбу с коронавирусом

Медведев: лесные пожары в этом году наложатся на борьбу с коронавирусом

"Постановлением губернатора Забайкальского края на территориях некоторых районов Забайкальского края ограничено пребывание граждан в лесах и въезда транспортных средств, а также проведение в лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", – говорится в сообщении.