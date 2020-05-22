В Забайкалье продлили особый противопожарный режим

КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Действие особого противопожарного режима в Забайкальском крае продлено, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.
Ранее сообщалось, что с 9 апреля в 29 районах и четырех городских округах Забайкалья введен особый противопожарный режим.
"Постановлением губернатора Забайкальского края на территориях некоторых районов Забайкальского края ограничено пребывание граждан в лесах и въезда транспортных средств, а также проведение в лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что ограничения действуют до 11 июня почти в 30 лесничествах края. По данным министерства, в крае на утро пятницы зафиксированы два лесных пожара в авиационной зоне на площади чуть более двух тысяч гектаров. К тушению привлечены 103 человека и девять единиц техники. За прошедшие сутки ликвидировано три лесных пожара в Агинском, Читинском и Нерчинско-Заводском районах.