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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T08:07
https://ria.ru/20200522/1571816230.html
В "Инвитро" оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_8cc8c430dbd5e1d6d34a51d3e63797c3.jpg
РИА Новости

В "Инвитро" оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

08:06 22.05.2020 (обновлено: 08:07 22.05.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов. Стоимость исследования составляет 950 рублей, взятие биоматериала - от 200 до 300 рублей в зависимости от города. Срок исполнения - до 3 рабочих дней.
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"Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов. При этом всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 000 человек", - рассказали в компании.
Чувствительность теста составляет более 95%, специфичность - 98%. Исследование выполняется методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы производства ФГБУ "НМИЦ гематологии".
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Более 47% человек сдали тест в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе - 14,6%, в Поволжье - 9,5%, в Сибири - 8,6%, в Центральном федеральном округе - 7,9%. В дальнейшем для отслеживания доли пациентов с антителами к SARS-CoV-2 "Инвитро" планирует запустить на своем сайте COVID Index, где будут публиковаться данные по городам, по полу и возрасту.
"Наличие специфических антител - иммуноглобулинов G (IgG) - в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним. Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа", - рассказали в компании.
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В пресс-службе отметили, что иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким. Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Компания "Инвитро"Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
Популярные комментарии
Говорили бесплатно же... 🤣 А тут - на тебе - 950 рублей плюс ещё там сколькото... 🤣
22 мая, 08:38
Сергей Волкодав
721207
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