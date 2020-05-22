Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T08:00
https://ria.ru/20200522/1571816042.html
В Забайкалье за сутки выявили 43 новых случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Забайкалье за сутки выявили 43 новых случая COVID-19

08:00 22.05.2020
1853
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. За сутки в Забайкальском крае зарегистрированы 43 новых случая заражения COVID-19, с начала пандемии в регионе выявлено 727 случаев заболевания, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Сообщалось, что в четверг в крае было зафиксировано 684 случаев заболевания коронавирусом.
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
14 мая, 16:20РИА Наука
Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
"На 22 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 727 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, десять летальных случаев. Из числа заболевших 108 детей. Врачи вылечили 341 человека, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них трое на ИВЛ, ещё 22 на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что за сутки в Чите скончались три человека. Заболевание коронавирусной инфекцией у пациентов протекало в тяжелой форме и было отягощено различными заболеваниями - онкологией и сахарным диабетом. Все скончавшиеся были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском районах края.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
010301
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петровск-ЗабайкальскийЗабайкальский крайЧитаОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд отменил решение об отставке судьи после конфликта на дороге
Контейнер для биоматериала
В Красноярском крае выявили коронавирус у 1191 сотрудника "Полюса"
Влияние коронавируса на лимфоциты
Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Помпео обвинил Россию в наведении оружия на инфраструктуру США и ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID будет называться "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
Лента новостейМолния