В Забайкалье за сутки выявили 43 новых случая COVID-19

КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. За сутки в Забайкальском крае зарегистрированы 43 новых случая заражения COVID-19, с начала пандемии в регионе выявлено 727 случаев заболевания, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Сообщалось, что в четверг в крае было зафиксировано 684 случаев заболевания коронавирусом.
"На 22 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 727 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, десять летальных случаев. Из числа заболевших 108 детей. Врачи вылечили 341 человека, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них трое на ИВЛ, ещё 22 на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что за сутки в Чите скончались три человека. Заболевание коронавирусной инфекцией у пациентов протекало в тяжелой форме и было отягощено различными заболеваниями - онкологией и сахарным диабетом. Все скончавшиеся были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском районах края.
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