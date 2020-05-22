В Забайкалье за сутки выявили 43 новых случая COVID-19

"На 22 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 727 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, десять летальных случаев. Из числа заболевших 108 детей. Врачи вылечили 341 человека, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них трое на ИВЛ, ещё 22 на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.