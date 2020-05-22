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2020-05-22T07:53
https://ria.ru/20200522/1571815976.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

07:53 22.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВид на Живописный мост в Москве
Вид на Живописный мост в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Вид на Живописный мост в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 10 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура в столице плюс 8-10 градусов, в Подмосковье плюс 7-12", - рассказал Синенков.
По его словам, в столице будет северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
05:38
Вильфанд рассказал о температурных волнах в Центральной России
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ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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