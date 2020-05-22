Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 10 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура в столице плюс 8-10 градусов, в Подмосковье плюс 7-12", - рассказал Синенков.
По его словам, в столице будет северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.