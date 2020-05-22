В Москве с начала мая приостановили работу 32 объектов

"По результатам проведённых проверок с первого мая приостановлена деятельность 32 объектов, в том числе по решению суда приостановлена работа шести объектов, в 26 случаях применялся временный запрет деятельности, объекты в таких случаях опечатывались специалистами управления непосредственно после завершения проверок, и материалы дел направлялись незамедлительно в суд", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что всего с начала мая в столице было проведено почти 4 тысячи мероприятий по контролю соблюдения противоэпидемического режима на городских объектах. В том числе 3,5 тысячи мониторинговых мероприятий, в ходе которых нарушения установлены более чем на 1,1 тысячи объектах, и 446 проверок, все с нарушениями.