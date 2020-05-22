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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T07:52
https://ria.ru/20200522/1571815942.html
В Москве с начала мая приостановили работу 32 объектов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569410251_0:181:2997:1867_1036x0_80_0_0_462f80e6fc21898c3b3381e4c5bd0eee.jpg
РИА Новости

В Москве с начала мая приостановили работу 32 объектов

07:52 22.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу 32 объектов в Москве с начала мая за невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения коронавируса, сообщает управление ведомства по столице.
"По результатам проведённых проверок с первого мая приостановлена деятельность 32 объектов, в том числе по решению суда приостановлена работа шести объектов, в 26 случаях применялся временный запрет деятельности, объекты в таких случаях опечатывались специалистами управления непосредственно после завершения проверок, и материалы дел направлялись незамедлительно в суд", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что всего с начала мая в столице было проведено почти 4 тысячи мероприятий по контролю соблюдения противоэпидемического режима на городских объектах. В том числе 3,5 тысячи мониторинговых мероприятий, в ходе которых нарушения установлены более чем на 1,1 тысячи объектах, и 446 проверок, все с нарушениями.
"Чаще всего нарушения в ходе мониторинговых обследований были установлены на объектах торговли продуктами питания (51%), транспорта (31%), торговли непродовольственными товарами (29%), общественного питания и торговли детскими товарами (по 26%), реже всего нарушения отмечались на промышленных объектах (15%)", - добавляется в сообщении.
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