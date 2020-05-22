В Мурманской области МЧС поможет в постройке инфекционного госпиталя

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МЧС России поможет в строительстве инфекционного госпиталя в Кольском районе Мурманской области на 700 коек, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что возведение дополнительного госпиталя началось в Кольском районе Мурманской области вблизи очага возникновения коронавирусной инфекции на промлощадке в Белокаменке, его планируется построить до 30 мая.

"С помощью МЧС России построят модульный полевой госпиталь вместимостью до 700 мест", - говорится в сообщении.

Госпиталь будет состоять из основного корпуса общей площадью порядка 9,5 тысячи квадратных метров, а также контрольно-пропускного пункта.

Территорию разделят на "чистую" и "грязную" зоны. Для безопасного перемещения будут созданы специальные пункты для дезинфекции одежды и переодевания медработников. В инфекционном госпитале предусмотрено создание стационара, блока интенсивной терапии на 50-70 мест и реанимационного отделения на 20-30 коек с возможностью постоянного пребывания медперсонала. Ожидается поставка 30 аппаратов ИВЛ и компьютерного томографа.

Строить госпиталь будет группа компаний "ПИК". Медицинский комплекс расположится недалеко от поселка Мурмаши Кольского района и будет возведен в соответствии с санитарно-защитными зонами от жилой застройки.