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2020-05-22T07:50
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В Мурманской области МЧС поможет в постройке инфекционного госпиталя
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РИА Новости

В Мурманской области МЧС поможет в постройке инфекционного госпиталя

07:50 22.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МЧС России поможет в строительстве инфекционного госпиталя в Кольском районе Мурманской области на 700 коек, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что возведение дополнительного госпиталя началось в Кольском районе Мурманской области вблизи очага возникновения коронавирусной инфекции на промлощадке в Белокаменке, его планируется построить до 30 мая.
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"С помощью МЧС России построят модульный полевой госпиталь вместимостью до 700 мест", - говорится в сообщении.
Госпиталь будет состоять из основного корпуса общей площадью порядка 9,5 тысячи квадратных метров, а также контрольно-пропускного пункта.
Территорию разделят на "чистую" и "грязную" зоны. Для безопасного перемещения будут созданы специальные пункты для дезинфекции одежды и переодевания медработников. В инфекционном госпитале предусмотрено создание стационара, блока интенсивной терапии на 50-70 мест и реанимационного отделения на 20-30 коек с возможностью постоянного пребывания медперсонала. Ожидается поставка 30 аппаратов ИВЛ и компьютерного томографа.
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Строить госпиталь будет группа компаний "ПИК". Медицинский комплекс расположится недалеко от поселка Мурмаши Кольского района и будет возведен в соответствии с санитарно-защитными зонами от жилой застройки.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кольский районМурманская областьОбщество
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