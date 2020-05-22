В Москве 269 пациентов с COVID-19 лечатся в инфекционной больнице №2

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 570 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у 269 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила в четверг главврач больницы Светлана Краснова.
"22.05.2020 (82 сутки работы с COVID). В больнице 576 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 338 человек с подозрением на COVID/ 269 случаев подтверждено лабораторно, из них: 27/23 детей, 37/37 беременных, рожениц и родильниц, 12/10 человек в хирургическом отделении, 11/11 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что за сутки поступили 68 человек, из них 52 с коронавирусом. Выписано 55 человек, из них 20 с выздоровлением по COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.