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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T07:49
https://ria.ru/20200522/1571815881.html
В Москве 269 пациентов с COVID-19 лечатся в инфекционной больнице №2
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786583_0:4:3072:1732_1036x0_80_0_0_7be5a47d947e9a45e9b5e186debeea97.jpg
РИА Новости

В Москве 269 пациентов с COVID-19 лечатся в инфекционной больнице №2

07:49 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне больницы
Медицинские работники в красной зоне больницы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне больницы
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 570 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у 269 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила в четверг главврач больницы Светлана Краснова.

"22.05.2020 (82 сутки работы с COVID). В больнице 576 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 338 человек с подозрением на COVID/ 269 случаев подтверждено лабораторно, из них: 27/23 детей, 37/37 беременных, рожениц и родильниц, 12/10 человек в хирургическом отделении, 11/11 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что за сутки поступили 68 человек, из них 52 с коронавирусом. Выписано 55 человек, из них 20 с выздоровлением по COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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