В Киргизии число случаев коронавируса достигло 1350

БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии достигло 1350, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 21 мая 2020 года по республике зарегистрировано 37 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных трое медработников. Выздоровели 20 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1350 человек, из которых 273 медработника. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 949 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф