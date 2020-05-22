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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T07:46
https://ria.ru/20200522/1571815820.html
В Киргизии число случаев коронавируса достигло 1350
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663322_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_876a81d4482a5d50d0adde9032a9f2e7.jpg
РИА Новости

В Киргизии число случаев коронавируса достигло 1350

07:46 22.05.2020
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoКиргизия
Киргизия
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Киргизия. Архивное фото
БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии достигло 1350, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 21 мая 2020 года по республике зарегистрировано 37 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных трое медработников. Выздоровели 20 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1350 человек, из которых 273 медработника. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 949 пациентов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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