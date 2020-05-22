Во Владивостоке вынесли приговор женщине, выкинувшей младенца в окно

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Суд назначил жительнице Владивостока, в ноябре 2019 года выкинувшей своего маленького ребенка из окна, принудительное лечение в психиатрическом стационаре, сообщает прокуратура Приморья.
Тело ребенка нашли в ноябре 2019 года возле дома на улице Часовитина во Владивостоке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Тогда задержали и арестовали мать младенца. По версии следствия, она умышлено бросила ребенка в открытое окно. Были назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в отношении женщины. Источник сообщал РИА Новости, что младенец родился в благополучной семье, в поведении женщины отмечаются признаки психических отклонений, она находится под наблюдением врачей.
Кроме того, следователи начали проверку действий полицейских, прибывших на вызов мужа женщины о возможной угрозе жизни младенцу, который поступил за сутки до произошедшего. Тогда полиция сообщила, что "признаков, указанных в заявлении, замечено не было". В марте стали известны результаты экспертизы, по ее данным, женщина страдает психическим расстройством.
"Приморским краевым судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство в отношении малолетнего)… Установлено, что преступление женщина совершила в состоянии невменяемости. В соответствии с требованиями закона суд освободил ее от уголовной ответственности и назначил ей принудительное лечение в психиатрическом стационаре", - говорится в сообщении.