Во Владивостоке вынесли приговор женщине, выкинувшей младенца в окно

Тело ребенка нашли в ноябре 2019 года возле дома на улице Часовитина во Владивостоке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Тогда задержали и арестовали мать младенца. По версии следствия, она умышлено бросила ребенка в открытое окно. Были назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в отношении женщины. Источник сообщал РИА Новости, что младенец родился в благополучной семье, в поведении женщины отмечаются признаки психических отклонений, она находится под наблюдением врачей.