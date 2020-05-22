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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-22T07:50
https://ria.ru/20200522/1571815636.html
Вернувшиеся из Рукбана жители Пальмиры рассказали о жизни в лагере
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РИА Новости

Вернувшиеся из Рукбана жители Пальмиры рассказали о жизни в лагере

07:35 22.05.2020 (обновлено: 07:50 22.05.2020)
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
ПАЛЬМИРА (Сирия), 22 мая – РИА Новости. Выбравшиеся из лагеря Рукбан беженцы, жившие в Пальмире, вернулись в свой город и рассказали журналистам, насколько низко ценится человеческая жизнь в лагере, фактически находящемся под контролем боевиков.
Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
"Американцы стояли на базе Эт-Танф. Сам я американцев не видел. Боевики работают на американцев. Я помню случай: двое маленьких детей обожглись, играя у печи. Мы хотели показать их медикам. Два дня нас никуда не выпускали. Дети умерли у нас на руках", - сказал Халед Рашид, который провел какое-то время в Рукбане.
Он рассказал, что в лагере было очень трудно достать даже еду или воду, в то время как боевики даже лекарства получают бесплатно. Рашид работал в лагере: копал ямы, разгружал овощи и фрукты, чтобы хоть как-то прокормить свою семью. Он рассказал, что передвигаться по лагерю было небезопасно: боевики могли без причины убить беженца даже в тот момент, когда он шел за водой.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
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Другой выбравшийся из Рукбана беженец - Мхаммад Абдулла - сравнил свою жизнь там со "страшными издевательствами". Он рассказал, что в лагере все очень дорого, в том числе продукты питания. При этом он говорит, что видел машины гуманитарной помощи, но до Рукбана они никогда не добирались.
"Лепёшка стоит тысячу фунтов, килограмм помидоров - 700 фунтов… Чтобы уехать из лагеря, нужно заплатить очень большую сумму - 300 тысяч. Я не мог заплатить. Я заплатил 30 тысяч и вышел. У меня нет слов, чтобы что-то сказать про этих людей. Бог все видит. В лагере 70 тысяч человек. Я был там четыре года. Вышел год назад. Видел американцев, они проезжали мимо лагеря", - пояснил Абдулла.
О том, как обманным путем людей завлекают в Рукбан, рассказал Суэйх Роух. Он пытался уехать в Хомс или Дамаск, когда боевики захватили его родную Пальмиру. По дороге его с товарищами остановили незнакомые люди и пообещали, что в лагере будет еда и лекарства, к тому же можно будет получить помощь.
"Оказавшись там, я понял, что это тюрьма. Американцы контролировали все действия надсмотрщиков. За каждого назначали выкуп, определяли, кто сколько стоит. Все очень дорого. Если будешь водичку покупать, пять тысяч фунтов за пять бутылок. Я пробыл там полтора года. Вышел бесплатно. Сейчас мне помогает сирийское правительство. В Пальмире до войны все было хорошо, очень хорошо. Сейчас мы все восстанавливаем", - отметил Роух.
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
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Война в СирииЭт-ТанфПальмираСирияСШАВ мире
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