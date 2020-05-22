На Сахалине выявили еще три случая COVID-19

"Еще у трех человек подтвердили COVID-19. Два человека прибыли на остров новосибирским рейсом в поисках работы. Итого на 22 мая в Сахалинской области 67 заболевших, 36 выписано с выздоровлением, 31 продолжают лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.

По его словам, третья инфицированная является жительницей Сахалина, она вернулась на остров после работы в Дагестане. Все трое прибывших направлены в инфекционный госпиталь в Долинске, так как экспресс-тесты на инфекцию показали положительный результат.