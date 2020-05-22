Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T07:28
https://ria.ru/20200522/1571815505.html
На Сахалине выявили еще три случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:115:3095:1856_1036x0_80_0_0_1793dc3815b001b959019916c20a8472.jpg
РИА Новости

На Сахалине выявили еще три случая COVID-19

07:28 22.05.2020
121
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая – РИА Новости. Еще три случая коронавирусной инфекции выявили за сутки на Сахалине, общее число выросло до 67, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
"Еще у трех человек подтвердили COVID-19. Два человека прибыли на остров новосибирским рейсом в поисках работы. Итого на 22 мая в Сахалинской области 67 заболевших, 36 выписано с выздоровлением, 31 продолжают лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.
По его словам, третья инфицированная является жительницей Сахалина, она вернулась на остров после работы в Дагестане. Все трое прибывших направлены в инфекционный госпиталь в Долинске, так как экспресс-тесты на инфекцию показали положительный результат.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, чтобы обезопасить область от незаконных работников, а с 27 мая прибывающие на Сахалин и Курилы представители других регионов должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ЛимаренкоСахалинОбщество
Рекомендуем
Нью-Йорк
В США выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Москва
В Москве с начала мая приостановили работу 32 объектов
Медицинская сестра в больничной палате
На Сахалине объяснили переделку туалетов под инфекционное отделение
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи
В Забайкалье за сутки выявили 43 новых случая COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 14
Медсестры в Китае
Китай готов укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
На Сахалине нашли нарушения в выплатах медикам за работу с COVID-19
Медицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
В КНР рассказали о вызовах, с которыми страна сталкивается из-за COVID-19
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин займет пост зампреда Центробанка
Медик у машины скорой помощи
В Воронежской области за сутки выявили 55 новых случаев COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В Кузбассе выявили еще 14 случаев COVID-19
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Совгавани оштрафовали предприятие, где почти пять дней горели опилки
Полиция Колумбии
В Колумбии группу мэров обвиняют в краже средств из фонда борьбы с COVID
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID будет называться "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
Лента новостейМолния