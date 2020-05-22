На Сахалине выявили еще три случая COVID-19

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая – РИА Новости. Еще три случая коронавирусной инфекции выявили за сутки на Сахалине, общее число выросло до 67, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
"Еще у трех человек подтвердили COVID-19. Два человека прибыли на остров новосибирским рейсом в поисках работы. Итого на 22 мая в Сахалинской области 67 заболевших, 36 выписано с выздоровлением, 31 продолжают лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.
По его словам, третья инфицированная является жительницей Сахалина, она вернулась на остров после работы в Дагестане. Все трое прибывших направлены в инфекционный госпиталь в Долинске, так как экспресс-тесты на инфекцию показали положительный результат.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, чтобы обезопасить область от незаконных работников, а с 27 мая прибывающие на Сахалин и Курилы представители других регионов должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19.
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