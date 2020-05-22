Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T07:25
https://ria.ru/20200522/1571815462.html
В Хабаровском крае все бригады скорой помощи получат выплаты по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571638715_0:189:1500:1033_1036x0_80_0_0_e667b806a394b1a72dee64b7f4d3d144.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае все бригады скорой помощи получат выплаты по COVID-19

07:25 22.05.2020
154
© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Власти Хабаровского края в период борьбы с COVID-19 установили выплаты из регионального бюджета всем бригадам скорой помощи, в том числе тем, кто не работает с заразившимися, сообщает пресс-служба правительства края в пятницу.
"По поручению губернатора Сергея Фургала дополнительно установлены выплаты всем бригадам скорой помощи, вне зависимости от оказания помощи пациентам с диагнозом COVID-19. Денежные начисления также предусмотрены техническому персоналу медучреждений, работающих как инфекционный госпиталь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас стимулирующие начисления будут производиться исключительно за счет средств краевого бюджета. Согласно постановлению, все сотрудники станций скорой медицинской помощи получат доплату из расчета 50% от размера федеральных выплат.
Уточняется, что врачи получат до 25 тысяч рублей, до 12,5 тысячи рублей перечислят фельдшерам, водителям, медсестрам. Выплаты начисляются за фактически отработанное время, а также с учетом районного коэффициента и надбавки. Расчет будет происходить ежемесячно – за апрель, май и июнь. Выплаты техническому персоналу медицинских учреждений, которые перепрофилированы в инфекционные госпитали, установлены в размере 10 тысяч рублей ежемесячно.
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
04:07Распространение нового коронавируса
На Сахалине нашли нарушения в выплатах медикам за работу с COVID-19
Сообщается также, что Хабаровский край полностью закрыл все обязательства по федеральным выплатам. Они были установлены указом президента РФ медицинскому персоналу и отдельным категориям работников только за оказание помощи пациентам с подтвержденным COVID. Выплаты прошли в строгом соответствии с принятыми для этого нормативно-правовыми актами, а также рекомендациями и прямыми указаниями Минздрава РФ.
Ранее СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО сообщил, что начал проверки информации о невыплате компенсаций медицинским работникам в Хабаровском крае и Еврейской автономной области за работу с COVID-пациентами. Такие обращения поступили из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Биробиджана Еврейской АО.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 21:19Распространение нового коронавируса
Глава Минздрава заявил о выплате всех надбавок за работу с COVID-19
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)БиробиджанКомсомольск-на-АмуреХабаровскХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Врачи
В России число пациентов, вылечившихся после COVID-19, выросло до 99 825
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В "Инвитро" оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступает на саммите 16+1 в Будапеште. 27 ноября 2017
Премьер КНР: при эпидемии проявились недочеты в механизме реагирования
Медицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
В КНР рассказали о вызовах, с которыми страна сталкивается из-за COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский поддержал медсестру, вышедшую на работу в прозрачном костюме
Михаил Ведерников
Псковские власти не исключили частичного снятия ограничений по COVID-19
Москва
В Москве с начала мая приостановили работу 32 объектов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина: связанное с ослаблением рубля ускорение роста цен исчерпано
Председатель ЦДУМ России Альбир Крганов на 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
Крганов: надеюсь на выводы по ситуации с COVID-19 в Дагестане
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Набиуллина оценила влияние выплат на детей на российскую экономику
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения
Ночной вид Шанхая
Китай планирует сокращение энергопотребления на долю ВВП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID будет называться "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
Лента новостейМолния