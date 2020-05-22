В Хабаровском крае все бригады скорой помощи получат выплаты по COVID-19

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Власти Власти Хабаровского края в период борьбы с COVID-19 установили выплаты из регионального бюджета всем бригадам скорой помощи, в том числе тем, кто не работает с заразившимися, сообщает пресс-служба правительства края в пятницу.

"По поручению губернатора Сергея Фургала дополнительно установлены выплаты всем бригадам скорой помощи, вне зависимости от оказания помощи пациентам с диагнозом COVID-19. Денежные начисления также предусмотрены техническому персоналу медучреждений, работающих как инфекционный госпиталь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас стимулирующие начисления будут производиться исключительно за счет средств краевого бюджета. Согласно постановлению, все сотрудники станций скорой медицинской помощи получат доплату из расчета 50% от размера федеральных выплат.

Уточняется, что врачи получат до 25 тысяч рублей, до 12,5 тысячи рублей перечислят фельдшерам, водителям, медсестрам. Выплаты начисляются за фактически отработанное время, а также с учетом районного коэффициента и надбавки. Расчет будет происходить ежемесячно – за апрель, май и июнь. Выплаты техническому персоналу медицинских учреждений, которые перепрофилированы в инфекционные госпитали, установлены в размере 10 тысяч рублей ежемесячно.

Сообщается также, что Хабаровский край полностью закрыл все обязательства по федеральным выплатам. Они были установлены указом президента РФ медицинскому персоналу и отдельным категориям работников только за оказание помощи пациентам с подтвержденным COVID. Выплаты прошли в строгом соответствии с принятыми для этого нормативно-правовыми актами, а также рекомендациями и прямыми указаниями Минздрава РФ.

Хабаровска и Ранее СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО сообщил, что начал проверки информации о невыплате компенсаций медицинским работникам в Хабаровском крае и Еврейской автономной области за работу с COVID-пациентами. Такие обращения поступили из Комсомольска-на-Амуре Биробиджана Еврейской АО.