Билл Клинтон и Джеймс Паттерсон анонсировали выход совместного романа

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Второй детективный роман экс-президента США Второй детективный роман экс-президента США Билла Клинтона и писателя Джеймса Паттерсона "Дочь президента" (The President's Daughter) будет опубликован в июне 2021 года, сообщает издание Publishers Weekly.

Публикацией книги займутся издательства Alfred A. Knopf и Hachette, сотрудничавшие с Клинтоном и Паттерсоном во время работы над дебютным романом "Президент исчез" (The President Is Missing).

"Беспрецедентный успех их первого совместного романа у читателей является хорошим предзнаменованием для их второй работы, так как Клинтон и Паттерсон стали мастерами президентского триллера", — говорится в совместном заявлении издательств.

Отмечается, что вторая книга Клинтона и Паттерсона не станет прямым продолжением дебютного романа. Новый триллер будет повествовать о похищении дочери бывшего президента США , переехавшего в Нью-Гемпшир.

"Я был признателен за успех первой книги, и я верю, что читателям понравится "Дочь президента" ровно так же, как мне нравится работать над этой книгой", — говорится в заявлении Клинтона.

Писатель Паттерсон в свою очередь назвал совместную работу с Клинтоном "ключевой в своей карьере".

Первый совместный роман Клинтона и Паттерсона "Президент исчез" вышел в июне 2018 года и стал лидером продаж в первую неделю после публикации. Дебютный роман повествует о президенте США, который уходит в подполье, чтобы защитить страну от потенциально разрушительной кибератаки.

Билл Клинтон, оставив высокий пост, написал несколько научно-популярных и мемуарных произведений, а также одно художественное произведение. Его дебютная книга, автобиография "Моя жизнь", и первый художественный роман "Президент исчез", написанный в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном, стали международными бестселлерами.