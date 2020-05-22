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Культура
2020-05-22T07:16
https://ria.ru/20200522/1571815384.html
Билл Клинтон и Джеймс Паттерсон анонсировали выход совместного романа
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РИА Новости

Билл Клинтон и Джеймс Паттерсон анонсировали выход совместного романа

07:16 22.05.2020
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© AP Photo / Mark LennihanБилл Клинтон
Билл Клинтон
© AP Photo / Mark Lennihan
Билл Клинтон. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Второй детективный роман экс-президента США Билла Клинтона и писателя Джеймса Паттерсона "Дочь президента" (The President's Daughter) будет опубликован в июне 2021 года, сообщает издание Publishers Weekly.
Публикацией книги займутся издательства Alfred A. Knopf и Hachette, сотрудничавшие с Клинтоном и Паттерсоном во время работы над дебютным романом "Президент исчез" (The President Is Missing).
"Беспрецедентный успех их первого совместного романа у читателей является хорошим предзнаменованием для их второй работы, так как Клинтон и Паттерсон стали мастерами президентского триллера", — говорится в совместном заявлении издательств.
Отмечается, что вторая книга Клинтона и Паттерсона не станет прямым продолжением дебютного романа. Новый триллер будет повествовать о похищении дочери бывшего президента США, переехавшего в Нью-Гемпшир.
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"Я был признателен за успех первой книги, и я верю, что читателям понравится "Дочь президента" ровно так же, как мне нравится работать над этой книгой", — говорится в заявлении Клинтона.
Писатель Паттерсон в свою очередь назвал совместную работу с Клинтоном "ключевой в своей карьере".
Первый совместный роман Клинтона и Паттерсона "Президент исчез" вышел в июне 2018 года и стал лидером продаж в первую неделю после публикации. Дебютный роман повествует о президенте США, который уходит в подполье, чтобы защитить страну от потенциально разрушительной кибератаки.
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Билл Клинтон, оставив высокий пост, написал несколько научно-популярных и мемуарных произведений, а также одно художественное произведение. Его дебютная книга, автобиография "Моя жизнь", и первый художественный роман "Президент исчез", написанный в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном, стали международными бестселлерами.
Джеймс Паттерсон написал более 130 произведений в жанре детектива и триллера. Он опубликовал свой первый роман "И пришел паук", открывший серию произведений о судебном психологе Алексе Кроссе, 20 января 1993 года.
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