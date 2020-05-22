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2020-05-22T07:05
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В Совгавани оштрафовали предприятие, где почти пять дней горели опилки
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РИА Новости

В Совгавани оштрафовали предприятие, где почти пять дней горели опилки

07:05 22.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Предприятие в поселке Лесозавод-20 в городе Советская Гавань Хабаровского края, где почти пять дней горел склад древесных отходов, оштрафовано на 150 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает ГУМЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что утром 9 мая на предприятии загорелся склад отходов деревопереработки. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Пожарные потушили возгорание 13 мая.
"В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении в части несоблюдения требований пожарной безопасности и наложен штраф в размере 150 тысяч рублей. Также к административной ответственности привлечено два должностных лица, на одного из них выписан штраф в размере 6 тысяч рублей, другому – предупреждение", - приводятся в сообщении слова замначальника ГУМЧС России по Хабаровскому краю Алексея Яковлева.
По данным МЧС, 20 мая такой же пожар возник на складе отходов лесопиления в поселке Известковый Амурского района края. Площадь возгорания 500 квадратных метров. Пожар еще не потушен. Угрозы для населенных пунктов нет.
Сотрудник пожарной службы
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурский районХабаровский крайПроисшествия
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