В Совгавани оштрафовали предприятие, где почти пять дней горели опилки

"В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении в части несоблюдения требований пожарной безопасности и наложен штраф в размере 150 тысяч рублей. Также к административной ответственности привлечено два должностных лица, на одного из них выписан штраф в размере 6 тысяч рублей, другому – предупреждение", - приводятся в сообщении слова замначальника ГУМЧС России по Хабаровскому краю Алексея Яковлева.