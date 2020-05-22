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2020-05-22T07:02
https://ria.ru/20200522/1571815287.html
В Колумбии группу мэров обвиняют в краже средств из фонда борьбы с COVID
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РИА Новости

В Колумбии группу мэров обвиняют в краже средств из фонда борьбы с COVID

07:02 22.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбии
Полиция Колумбии
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Колумбии. Архивное фото
БОГОТА, 22 мая - РИА Новости. Десять региональных руководителей в Колумбии будут обвинены в различных злоупотреблениях бюджетными средствами, выделенными для борьбы с пандемией коронавируса, заявила генеральная прокуратура страны.
В совместном заявлении генпрокурора Фернандо Карильо и генерального контролера Фелипе Кордобы говорится, что группа мэров и других местных чиновников обвиняется в извлечении незаконной прибыли при подписании контрактов без соблюдения предусмотренных законом требований, а также других типов хищения и присвоения госсредств.
Отмечается, что прокуратура потребует содержание под стражей в отношении всех нарушителей. Двое подозреваемых уже были задержаны в четверг утром.
В Колумбии выявлено более 18,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, скончались 652 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КолумбияВ мире
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