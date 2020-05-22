В Колумбии группу мэров обвиняют в краже средств из фонда борьбы с COVID

БОГОТА, 22 мая - РИА Новости. Десять региональных руководителей в Колумбии будут обвинены в различных злоупотреблениях бюджетными средствами, выделенными для борьбы с пандемией коронавируса, заявила генеральная прокуратура страны.
В совместном заявлении генпрокурора Фернандо Карильо и генерального контролера Фелипе Кордобы говорится, что группа мэров и других местных чиновников обвиняется в извлечении незаконной прибыли при подписании контрактов без соблюдения предусмотренных законом требований, а также других типов хищения и присвоения госсредств.
Отмечается, что прокуратура потребует содержание под стражей в отношении всех нарушителей. Двое подозреваемых уже были задержаны в четверг утром.
В Колумбии выявлено более 18,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, скончались 652 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.