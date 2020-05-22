В Колумбии группу мэров обвиняют в краже средств из фонда борьбы с COVID

В совместном заявлении генпрокурора Фернандо Карильо и генерального контролера Фелипе Кордобы говорится, что группа мэров и других местных чиновников обвиняется в извлечении незаконной прибыли при подписании контрактов без соблюдения предусмотренных законом требований, а также других типов хищения и присвоения госсредств.