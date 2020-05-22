S7 запустила прямой рейс из Владивостока в столицу Чукотки

"В 07:05 (00:05 мск) из Международного аэропорта Владивосток отправился первый беспересадочный рейс в город Анадырь. На маршруте задействовано современное комфортабельное воздушное судно Airbus A320neo", - говорится в сообщении.

В летнем расписании полеты из Приморья в столицу Чукотки будут выполняться по пятницам. Время в пути составит чуть более пяти часов.