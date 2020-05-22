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2020-05-22T07:00
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S7 запустила прямой рейс из Владивостока в столицу Чукотки
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РИА Новости

S7 запустила прямой рейс из Владивостока в столицу Чукотки

07:00 22.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкВид города Анадырь
Вид города Анадырь
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Вид города Анадырь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines с пятницы начала выполнять полеты по новому направлению ВладивостокАнадырь, сообщает Международный аэропорт Владивостока.
В конце 2019 года власти Чукотки сообщали об открытии этого рейса весной 2020 года. Прямой маршрут Владивосток – Анадырь – Владивосток вошёл в список субсидируемых на 2020 год по постановлению правительства РФ. Софинансировать его будет правительство Чукотки. По данным региональных властей, на 2020 год в бюджете АО на эти цели предусмотрено почти 69 миллионов рублей.
"В 07:05 (00:05 мск) из Международного аэропорта Владивосток отправился первый беспересадочный рейс в город Анадырь. На маршруте задействовано современное комфортабельное воздушное судно Airbus A320neo", - говорится в сообщении.
В летнем расписании полеты из Приморья в столицу Чукотки будут выполняться по пятницам. Время в пути составит чуть более пяти часов.
Теперь пассажиры из Анадыря могут с пересадкой в аэропорту Кневичи улететь в другие города России, в том числе в Новосибирск, Якутск, Петропавловск-Камчатский.
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ЧукоткаS7 AirlinesНовосибирскВладивостокОбществоЭкономика
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