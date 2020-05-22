Ли Кэцян: пандемия не помешает КНР развивать сотрудничество с миром

"Находясь перед лицом вызовов во внешней среде, мы должны оставаться приверженными тому, чтобы открыть миру наши двери ещё шире, сохранять стабильность наших производственных цепочек и цепей поставок и сделать открытость импульсом для реформ и развития", - заявил Ли Кэцян.
Он отметил, что Китай намерен стабилизировать общую эффективность внешней торговли, "укреплять торгово-экономическое сотрудничество с другими странами".
Он также отметил, что Китай намерен хорошо подготовиться к проведению Третьего китайского международного импортного ЭКСПО, "активно работать над наращиванием импорта и способствовать становлению глобально ориентированного рынка, отличающегося высокими стандартами".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.