Ли Кэцян: пандемия не помешает КНР развивать сотрудничество с миром

"Находясь перед лицом вызовов во внешней среде, мы должны оставаться приверженными тому, чтобы открыть миру наши двери ещё шире, сохранять стабильность наших производственных цепочек и цепей поставок и сделать открытость импульсом для реформ и развития", - заявил Ли Кэцян.