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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T06:58
https://ria.ru/20200522/1571815226.html
Ли Кэцян: пандемия не помешает КНР развивать сотрудничество с миром
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РИА Новости

Ли Кэцян: пандемия не помешает КНР развивать сотрудничество с миром

06:58 22.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Пандемия COVID-19 не помешает Китаю активно развивать торгово-экономическое сотрудничество с другими странами, говорится в докладе правительства, который на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) зачитал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Находясь перед лицом вызовов во внешней среде, мы должны оставаться приверженными тому, чтобы открыть миру наши двери ещё шире, сохранять стабильность наших производственных цепочек и цепей поставок и сделать открытость импульсом для реформ и развития", - заявил Ли Кэцян.
Он отметил, что Китай намерен стабилизировать общую эффективность внешней торговли, "укреплять торгово-экономическое сотрудничество с другими странами".
Он также отметил, что Китай намерен хорошо подготовиться к проведению Третьего китайского международного импортного ЭКСПО, "активно работать над наращиванием импорта и способствовать становлению глобально ориентированного рынка, отличающегося высокими стандартами".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ли КэцянВсекитайское собрание народных представителейКитайВ миреЭкономика
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