Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась

"Благодаря упорной работе, а также самопожертвованию китайского народа мы добились крупных стратегических результатов в нашем ответе на COVID-19. В настоящее время эпидемия еще не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны. Мы должны удвоить наши усилия по минимизации потерь от вируса и выполнить задачи по социально-экономическому развитию, поставленные на этот год", — отметил он.
Ли Кэцян добавил, что эпидемия стала самой быстро распространяющейся, самой обширной и самой сложной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, с которой Китай столкнулся со времени своего основания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила пандемию. По последним данным, число зараженных по всему миру приближается к пяти миллионам, умерших уже больше 300 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.