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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:33
https://ria.ru/20200522/1571815172.html
Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571818977_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a30f50074479583e5c98a48c114601f8.jpg
РИА Новости

Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась

06:47 22.05.2020 (обновлено: 09:33 22.05.2020)
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© REUTERS / Tingshu WangПрямая трансляция доклада премьер-министра Китая Ли Кэцяна про эпидемию коронавирусной инфекции
Прямая трансляция доклада премьер-министра Китая Ли Кэцяна про эпидемию коронавирусной инфекции
© REUTERS / Tingshu Wang
ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. В Китае эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине.

"Благодаря упорной работе, а также самопожертвованию китайского народа мы добились крупных стратегических результатов в нашем ответе на COVID-19. В настоящее время эпидемия еще не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны. Мы должны удвоить наши усилия по минимизации потерь от вируса и выполнить задачи по социально-экономическому развитию, поставленные на этот год", — отметил он.

Ли Кэцян добавил, что эпидемия стала самой быстро распространяющейся, самой обширной и самой сложной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, с которой Китай столкнулся со времени своего основания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила пандемию. По последним данным, число зараженных по всему миру приближается к пяти миллионам, умерших уже больше 300 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйЛи КэцянКитайУханьВ мире
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