Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась

"Благодаря упорной работе, а также самопожертвованию китайского народа мы добились крупных стратегических результатов в нашем ответе на COVID-19. В настоящее время эпидемия еще не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны. Мы должны удвоить наши усилия по минимизации потерь от вируса и выполнить задачи по социально-экономическому развитию, поставленные на этот год", — отметил он.