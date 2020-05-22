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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T06:41
https://ria.ru/20200522/1571815135.html
В КНР рассказали о вызовах, с которыми страна сталкивается из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630120_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_414e300aef05d2acb56d4e8cec880118.jpg
РИА Новости

В КНР рассказали о вызовах, с которыми страна сталкивается из-за COVID-19

06:41 22.05.2020
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© REUTERS / StringerМедицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
© REUTERS / Stringer
Медицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Китай сталкивается и в обозримом будущем продолжит сталкиваться с беспрецедентными в своей истории вызовами из-за эпидемии COVID-19, но у него есть возможности для того, чтобы пережить это сложное время, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"В настоящее время и в обозримом будущем Китай будет сталкиваться с вызовами, с которыми не сталкивался никогда ранее. Тем не менее у нас есть уникальная политическая и институциональная политическая сила, мощная экономическая основа, огромный потенциал рынка и сотни миллионов умных и трудолюбивых людей", - заявил Ли Кэцян, выступая с рабочим докладом на открывшейся ежегодной сессии заксобрания страны.
Он отметил, что если страна будет встречать эти вызовы "лицом к лицу", укрепит уверенность в развитии, создаст мощный импульс для роста, сохранит и максимально использует этот важный период стратегических возможностей для своего развития, то Китай, без сомнения, сможет пережить это сложное время.
"Горизонты для развития Китая полны многообещающих перспектив", - добавил китайский премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ли КэцянКитайВ мире
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