В КНР рассказали о вызовах, с которыми страна сталкивается из-за COVID-19

"В настоящее время и в обозримом будущем Китай будет сталкиваться с вызовами, с которыми не сталкивался никогда ранее. Тем не менее у нас есть уникальная политическая и институциональная политическая сила, мощная экономическая основа, огромный потенциал рынка и сотни миллионов умных и трудолюбивых людей", - заявил Ли Кэцян, выступая с рабочим докладом на открывшейся ежегодной сессии заксобрания страны.
Он отметил, что если страна будет встречать эти вызовы "лицом к лицу", укрепит уверенность в развитии, создаст мощный импульс для роста, сохранит и максимально использует этот важный период стратегических возможностей для своего развития, то Китай, без сомнения, сможет пережить это сложное время.
"Горизонты для развития Китая полны многообещающих перспектив", - добавил китайский премьер.
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