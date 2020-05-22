В КНР рассказали о вызовах, с которыми страна сталкивается из-за COVID-19

"В настоящее время и в обозримом будущем Китай будет сталкиваться с вызовами, с которыми не сталкивался никогда ранее. Тем не менее у нас есть уникальная политическая и институциональная политическая сила, мощная экономическая основа, огромный потенциал рынка и сотни миллионов умных и трудолюбивых людей", - заявил Ли Кэцян, выступая с рабочим докладом на открывшейся ежегодной сессии заксобрания страны.