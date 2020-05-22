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2020-05-22T12:36
https://ria.ru/20200522/1571815108.html
В Китае планируют в этом году полностью ликвидировать бедность
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РИА Новости

В Китае планируют в этом году полностью ликвидировать бедность

06:38 22.05.2020 (обновлено: 12:36 22.05.2020)
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© AFP 2020 / Johannes EiseleМужчина просит милостыню в Шанхае
Мужчина просит милостыню в Шанхае
© AFP 2020 / Johannes Eisele
Мужчина просит милостыню в Шанхае. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Китай, несмотря на эпидемию коронавируса и ее негативное влияние на экономику, не отказался от идеи полностью ликвидировать бедность и намерен достичь этой цели еще до конца года. Об этом говорится в докладе, который премьер Госсовета КНР Ли Кэцян зачитал на открытии сессии главного законодательного органа — Всекитайского собрания народных представителей.
"Мы одержим победу в борьбе с бедностью", — заявил он.
По словам Ли Кэцяна, власти планируют активно заниматься возрождением сельских районов, обеспечить их наиболее важными товарами и повысить стандарты и условия жизни.
До конца года, отметил премьер, нужно избавиться от нищеты в более чем тысяче деревень, испытывающих наибольшие проблемы. Таким образом Китай должен выстроить общество средней зажиточности и стать первым в мире государством, которое полностью ликвидировало на своей территории нищету, заключил Ли Кэцян.
Город Пекин
06:34
Китай будет придерживаться более гибкой сдержанной монетарной политики
181106008
Обсудить 14
Ли КэцянКитайВ мире
Популярные комментарии
Обидно. Китай его таки построит, наш коммунизм со Сталиным и Лениным и нашим светлым будущим.
22 мая, 09:21
Meyerol Meyerol
960002
Главное что бы наши слуги народа не начали бороться с бедностью. А то зная методы и приемы в решении поставленных гарантом задач, можно ожидать что на местах местные властители просто найдут способ ликвидировать бедность вместе с ее носителями.
22 мая, 10:10
Владимир П.
730101
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