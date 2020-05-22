В Китае планируют в этом году полностью ликвидировать бедность

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Китай, несмотря на эпидемию коронавируса и ее негативное влияние на экономику, не отказался от идеи полностью ликвидировать бедность и намерен достичь этой цели еще до конца года. Об этом говорится в докладе, который премьер Госсовета КНР Ли Кэцян зачитал на открытии сессии главного законодательного органа — Всекитайского собрания народных представителей.
"Мы одержим победу в борьбе с бедностью", — заявил он.
По словам Ли Кэцяна, власти планируют активно заниматься возрождением сельских районов, обеспечить их наиболее важными товарами и повысить стандарты и условия жизни.
До конца года, отметил премьер, нужно избавиться от нищеты в более чем тысяче деревень, испытывающих наибольшие проблемы. Таким образом Китай должен выстроить общество средней зажиточности и стать первым в мире государством, которое полностью ликвидировало на своей территории нищету, заключил Ли Кэцян.