В Китае планируют в этом году полностью ликвидировать бедность

"Мы одержим победу в борьбе с бедностью", — заявил он.

По словам Ли Кэцяна, власти планируют активно заниматься возрождением сельских районов, обеспечить их наиболее важными товарами и повысить стандарты и условия жизни.

До конца года, отметил премьер, нужно избавиться от нищеты в более чем тысяче деревень, испытывающих наибольшие проблемы. Таким образом Китай должен выстроить общество средней зажиточности и стать первым в мире государством, которое полностью ликвидировало на своей территории нищету, заключил Ли Кэцян.