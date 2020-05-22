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2020-05-22T06:37
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В Китае на фоне эпидемии не стали устанавливать цели роста ВВП
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РИА Новости

В Китае на фоне эпидемии не стали устанавливать цели роста ВВП

06:37 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шанхай. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Власти Китая на фоне эпидемии коронавируса и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году.
Обычно цели по росту ВВП озвучивает в ежегодном докладе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии парламента, однако в этом году этого не произошло.
Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов). Вместе с тем Китай сохранил статус второй экономики мира.
В первом квартале 2020 года из-за пандемии COVID-19 экономика и вовсе показала отрицательный рост, ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года.
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