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2020-05-22T06:36
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В Китае оценили падение ВВП в первом квартале 2020 года
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РИА Новости

В Китае оценили падение ВВП в первом квартале 2020 года

06:36 22.05.2020
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© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Падение ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 6,8% стало той ценой, которую нужно было заплатить за сдерживание эпидемии коронавируса, говорится в докладе правительства, зачитанном премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на открытии сессии главного законодательного органа страны.
"Как развивающаяся страна с 1,4-миллиардным населением Китай смог сдержать эпидемию коронавируса в столь короткие сроки только путем преодоления огромных трудностей", - заявил Ли Кэцян.
Он подчеркнул, что " успех дался Китаю большой ценой".
"Экономика страны в первом квартале этого года продемонстрировала отрицательный рост, эпидемия оказала большое влияние на обычную жизнь и работу, тем не менее, жизнь бесценна", - указал он.
Премьер Госсовета КНР подчеркнул, что "это была та цена, которую мы должны заплатить, но это та цена, которую заплатить стоит".
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