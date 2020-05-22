В Китае оценили падение ВВП в первом квартале 2020 года

"Как развивающаяся страна с 1,4-миллиардным населением Китай смог сдержать эпидемию коронавируса в столь короткие сроки только путем преодоления огромных трудностей", - заявил Ли Кэцян.

"Экономика страны в первом квартале этого года продемонстрировала отрицательный рост, эпидемия оказала большое влияние на обычную жизнь и работу, тем не менее, жизнь бесценна", - указал он.