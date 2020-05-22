В Китае спрогнозировали дефицит бюджета в 2020 году

"Соотношение дефицита бюджета к ВВП ожидается на уровне 3,6%, дефицит составит 1 триллион юаней, на 0,8 процентных пункта больше, чем в 2019 году", - говорится в документе, обнародованном в пятницу на открытии ежегодной сессии главного законодательного органа КНР.