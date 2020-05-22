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2020-05-22T06:33
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В Китае спрогнозировали дефицит бюджета в 2020 году
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РИА Новости

В Китае спрогнозировали дефицит бюджета в 2020 году

06:33 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Пудун в Шанхае. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Дефицит государственного бюджета КНР в 2020 году составит 1 триллион юаней (около 141,6 миллиарда долларов), или около 3,6% ВВП, говорится в проекте бюджета.
"Соотношение дефицита бюджета к ВВП ожидается на уровне 3,6%, дефицит составит 1 триллион юаней, на 0,8 процентных пункта больше, чем в 2019 году", - говорится в документе, обнародованном в пятницу на открытии ежегодной сессии главного законодательного органа КНР.
Власти КНР планировали, что в 2019 году дефицит бюджета составит 2,76 триллиона юаней или около 2,8% от ВВП.
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